Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 12 may (15.00 GMT)

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Madrid, 12 may (EFE).-

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que una fracasada Cuba está buscando ayuda para salir de su situación y aseguró que responderá con diálogo, que por ahora parece estancado en medio de las amenazas del mandatario de hacerse con el control de la isla.

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Madrid.- El director general de la OMS, Tedros Adhanom, ha informado de que se modifica la fecha del inicio de la cuarentena que deberán guardar los pasajeros del crucero MV Hondius al día 10 de mayo, cuando inicialmente era el día 6.

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Beirut.- Más de 31.400 familias permanecen desplazadas en refugios colectivos en Líbano desde la escalada iniciada el 2 de marzo por Israel, según la Unidad de Gestión de Desastres del Gobierno libanés.

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Ramala.- Cientos de personas se concentraron este martes en las calles de Ramala para conmemorar la Nakba (“catástrofe”, en árabe), que provocó el desplazamiento de cientos de miles de palestinos tras la creación del Estado de Israel en 1948.

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Londres.- El primer ministro británico, Keir Starmer, celebra este martes una crítica reunión del Gobierno mientras aumentan las peticiones en sus filas laboristas para que dimita o presente un calendario para su salida del poder, tras la debacle sufrida por su formación en las elecciones celebradas el pasado jueves.

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Londres.- El primer ministro británico, Keir Starmer, resiste por el momento la enorme presión del Partido Laborista para que dimita de inmediato o presente un calendario concreto para hacerlo, en la crisis más grave de su gabinete tras la debacle sufrida por su partido en las elecciones regionales y municipales del pasado jueves.

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Srinagar.- El cierre intermitente del estrecho de Ormuz, una arteria fundamental para el comercio energético mundial, ha creado presiones sobre el abastecimiento de fertilizantes y gas en la India.

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Calcuta (India).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, urgió a sus ciudadanos a reducir drásticamente el consumo de gasolina y a limitar las importaciones domésticas, en un intento por blindar la economía de la mega nación frente al descontrol de los precios causado por la guerra en Oriente Medio.

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Bombay (India).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, urgió a sus ciudadanos a reducir drásticamente el consumo de gasolina y a limitar las importaciones domésticas, en un intento por blindar la economía de la mega nación frente al descontrol de los precios causado por la guerra en Oriente Medio.

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Ciudad de México.- Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum.

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Madrid.- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, participará el próximo noviembre en Madrid en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, confirmó este martes el ministro de Relaciones Exteriores guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez.

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Madrid.- El canciller de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, confió este martes en que el nuevo fiscal general del país, Gabriel Estuardo García Luna, restablezca el orden «existente hace unos años» y consiga que queden «limpios» casos «emblemáticos», como los existentes contra los líderes indígenas Héctor Chaclán y Luis Pacheco y el periodista José Rubén Zamora.

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Madrid.-Felipe VI recibe en audiencia a los alumnos que han finalizado el XXIV curso de Altos Estudios para Oficiales Superiores Iberoamericanos

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Nairobi.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, defendió este martes una «mejor representación» de África en los organismos financieros internacionales y en la ONU, en un discurso en la cumbre francoafricana que se celebra en Nairobi.

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Bratislava.- La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, defendió este martes acelerar la integración de los Balcanes occidentales en la UE frente a las «fuerzas disruptivas externas», entre ellas rusas, que estarían buscando impedir que los países candidatos de la región entren en el bloque.

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Bruselas.- Miles de trabajadores de Bélgica inundaron este martes las calles de Bruselas y paralizaron servicios clave con una huelga nacional contra una serie de medidas sociales de austeridad del Gobierno federal que afectan a salarios, pensiones o gasto público, en un contexto de «grave crisis energética» por la guerra en Irán.

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Brasilia.- El juez Kassio Nunes Marques asume la presidencia del Tribunal Superior Electoral de Brasil, órgano que velará por supervisar el proceso electoral de cara a los comicios presidenciales y legislativos del próximo octubre.

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Salónica (Grecia).- Siete estudiantes de un colectivo izquierdista han resultado heridos este martes tras ser atacados dentro de la Universidad de Salónica por individuos pertenecientes a grupos anarquistas, informa la emisora privada Skai.

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Kiev.- La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, reafirmó este martes durante una visita a la Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania, calificada por su máxima autoridad de «histórica», el apoyo de España a las aspiraciones del país de poner fin a la guerra e ingresar en la Unión Europea (UE).

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Madrid.- El turismo moverá en España 302.000 millones de dólares (255.360 millones de euros) en 2026, entre gasto directo, inducido e inversión, un 3,7 % más que en 2025, según las cifras que ha avanzado este martes la presidenta del World Travel and Tourism Council (WWTC), Gloria Guevara.

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Bogotá.- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) alertó este martes que las consecuencias humanitarias del conflicto armado en Colombia alcanzaron en 2025 el nivel «más grave de la última década», con un fuerte aumento de desplazamientos, confinamientos, desapariciones y víctimas de explosivos.

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Bogotá.- Una operación en la región colombiana del Catatumbo desarticuló un núcleo de seguridad del Comando Central de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), informó este martes el Comando de las Fuerzas Militares, que dijo tener información preliminar de siete rebeldes muertos en esa ofensiva.

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Bangkok.- El Banco de Tailandia ha revisado al alza la previsión de crecimiento del producto interno bruto (PIB) del país para 2026, pasando del 1,5% previsto anteriormente al 2,1% tras la la aprobación de un decreto de préstamo de emergencia para obtener hasta 400.000 millones de baht (10.500 millones de euros) para mitigar el impacto de la crisis energética en el coste de la vida

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Bruselas.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, reclamará este martes en una reunión con sus homólogos europeos una «revisión exhaustiva» y una «clarificación legal» del marco legislativo comunitario sobre inteligencia artificial (IA) para blindar los derechos de autor frente al uso de obras protegidas por propiedad intelectual en modelos de entrenamiento de esas tecnologías.

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Bruselas.- El consejero de Educación, Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, ha participado este martes en la segunda jornada del Consejo de Ministros de la Unión Europea, donde ha reivindicado la capacidad de la cultura para vertebrar las zonas rurales.

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Washington.- Las obras de construcción en el National Mall de Washington siguen llevándose a cabo este lunes para que ese lugar pueda albergar eventos y exposiciones temporales durante la Gran Feria Estatal Americana, como parte de las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos.

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Kandahar (Afganistán).- Los enfriadores de aire fabricados localmente en Kandahar están ganando popularidad como alternativas asequibles y duraderas a los modelos importados.

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Londres.- La Tate Britain acoge la exposición “Cuando las palabras callan, el cine habla” de la artista franco-argelina, Zineb Sedira. La instalación, un encargo de la Tate Britain de 2026, transforma las galerías neoclásicas Duveen de la Tate Britain en un entorno cinematográfico inmersivo, y permanecerá abierta hasta el 17 de enero de 2027.

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Cannes (Francia).- El Festival de Cannes celebra este martes el arranque de su edición número 79, mientras la emblemática alfombra roja ya luce preparada en la Costa Azul, como antesala del certamen cinematográfico.

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Miami (EE.UU.).- Eddy Cue, el ejecutivo cubanoestadounidense de Apple que ayudó a cerrar un acuerdo millonario con la MLS y la nueva alianza de la compañía con la Fórmula Uno, aseguró en una entrevista con EFE que «el deporte en vivo vive su gran momento porque combina lo que las plataformas más buscan: emoción, celebridades, datos, comunidad y drama sin guión».

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Ciudad del Vaticano.- La nueva campana mayor de la Parroquia de San Nicolás y San Pedro Mártir de Valencia ha sido ubicada este martes en la plaza de San Pedro del Vaticano, a la espera de la audiencia general de mañana miércoles, cuando está previsto que el papa León XIV la bendiga personalmente.

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Barcelona (España).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha confirmado este martes que renovará con el club azulgrana hasta 2028, con un año más opcional, y se ha mostrado agradecido a la entidad por la confianza que le está dando.

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Barcelona (España).- Tras celebrar el título junto a miles de aficionados en las calles de Barcelona, el Barça ha regresado este martes a los entrenamientos para preparar el próximo compromiso liguero ante el Alavés, en una sesión marcada por el ambiente festivo y la vuelta al trabajo tras la multitudinaria rúa de campeones.

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Valencia (España).- El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, aseguró que el quinto y definitivo encuentro de los cuartos de final de la Euroliga ante el Panathinaikos de este miércoles en el Roig Arena no tiene favoritos, dijo que deben ser capaces de gestionar la presión y pidió al equipo que sea fiel a su estilo.

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Madrid.- Dani Carvajal y Kylian Mbappé, jugadores del Real Madrid, volvieron este martes a entrenarse con el resto del grupo, han dejado atrás las lesiones que les han impedido jugar los dos últimos partidos de su equipo y apuntan al choque frente al Oviedo.

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Palma (España).- El entrenador del RCD Mallorca, Martín Demichelis, mostró su total concentración en el partido de este miércoles contra el Getafe, correspondiente a la antepenúltima jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española), porque no quiere «que el jugador se guarde nada para el domingo».

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alm/EFE

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