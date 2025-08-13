Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 13 de agosto (15.00 GMT)

Ciudad de México.- Ciudad de México – El Gobierno de México da los detalles sobre los 26 reos trasladados a Estados Unidos, todos ellos presuntamente vinculados a organizaciones criminales de tráfico de drogas, quienes se suman a los 29 narcotraficantes enviados en febrero pasado a ese país.

Ramala.- La ministra de Exteriores palestina, Farsin Aghabekian, apoyó este miércoles la posibilidad de que un grupo de países -que podría incluir a Francia, Egipto, Turquía, Italia y Reino Unido- forme una «fuerza de estabilización» en Gaza, así como que la ONU constituya una «misión de paz» para la Franja palestina.

Bab Berd/Marrakech (Marruecos).- Tres años del inicio efectivo de la industria legal del cannabis en Marruecos, el sector ha evolucionado con rapidez: de la extracción del CBD a la producción de cosméticos y complementos alimenticios, e incluso la exportación de la variedad autóctona, pero su uso como producto de ocio sigue siendo un tema fuera de todo debate.

Pekín.- El endeudado gigante inmobiliario chino China Evergrande anunció el martes que será excluida de la Bolsa de Hong Kong el próximo 25 de agosto, con el 22 fijado como último día de negociación, después de que el parqué decidiera cancelar su estatus de cotización.

Hanói.- El ejército de Vietnam ensaya lo que será la ceremonia por el 80 aniversario del Día Nacional que se celebrará el próximo 2 de septiembre. Las prácticas tienen lugar en el Campo de Entrenamiento Nacional de Mieu Mon, en Hanói.

Pekín.- China impondrá restricciones a dos entidades financieras de la Unión Europea (UE) en respuesta a las sanciones comunitarias adoptadas el mes pasado contra dos bancos chinos, informó este miércoles el Ministerio de Comercio del país asiático.

.- Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV pidió que los fieles supliquen a Dios que conceda la paz a todos los pueblos que viven la tragedia de la guerra durante la audiencia general de los miércoles que se celebró en el aula Pablo VI y no en la plaza de San Pedro ante el intenso calor.

Ciudad Quezón (Filipinas), 13 ago (EFE/EPA).- Decenas de personas, entre periodistas, activistas y ciudadanos, se manifestaron este miércoles en Ciudad Quezón por el asesinato de seis periodistas en la Franja de Gaza, ocurrido el domingo, al tiempo que exigieron justicia por los crímenes y los ataques contra periodistas que cubren el conflicto.

Dharali (India).- El pueblo de Dharali permanece cubierto por una espesa capa de barro y escombros, con viviendas sepultadas hasta el techo y calles intransitables. La Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) publicó imágenes del antes y el después de la aldea, que tiene ahora alrededor de 20 hectáreas sepultadas.

París.- Los termómetros siguen subiendo este miércoles en el noreste de Francia en el sexto día consecutivo de ola de calor en el país, con picos que se esperan de 40 grados en Borgoña y de hasta 37 grados en París. Las sofocantes temperaturas golpean, sobre todo, a quienes trabajan al sol.

Ankara.- El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, y su homólogo sirio, Asaad Hassan Al-Shaibani, ofrecieron este miércoles en Ankara una rueda de prensa conjunta tras su reunión.

Hallstatt (Austria).- Nuevos hallazgos arqueológicos han retrasado cinco siglos, hasta hace 7.500 años, la aparición de los primeros asentamientos humanos en Hallstatt, la localidad austríaca donde se ubican las minas de sal más antiguas del mundo, según los datos que acababan de ser presentados.

Bruselas.- El Ayuntamiento de Bruselas acoge desde hoy y hasta el próximo 17 de agosto «Flowertime» (en inglés ‘Tiempo de flores’), un evento bianual de plantas y arreglos florales.

Túnez.- Seguidoras del Partido Desturiano Libre se congregaron en la capital tunecina este miércoles, Fiesta de la Mujer en Túnez, para pedir la liberación de la líder del partido, Abir Moussi, quien se encuentra encarcelada desde el 3 de octubre de 2023 y se enfrenta a múltiples juicios.

París.- El equipo técnico de la serie Emily en París finaliza hoy en la capital francesa el rodaje de la producción que, desde su estreno, se ha convertido en un fenómeno global por su estética, su visión romántica de París y su impacto en la cultura pop, atrayendo a millones de espectadores y generando un notable interés turístico en la ciudad.

