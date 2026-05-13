Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 13 may (10.00 GMT)

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Madrid, 13 may (EFE).-

Pekín.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizará este miércoles en una Pekín calurosa, vigilada y engalanada para una visita de Estado que las redes chinas observan entre la expectación por la cumbre con su homólogo chino, Xi Jinping, y la sorpresa por la ausencia de la primera dama estadounidense, Melania Trump.

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Londres.- El ministro británico de Sanidad, Wes Streeting, visto como posible aspirante al liderazgo del Partido Laborista, mantuvo este miércoles una breve reunión con el primer ministro, Keir Starmer, quien recibe presiones de más de 80 diputados de su formación para que presente la dimisión.

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Chipre.- La ministra española de Transición ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, dijo este miércoles que la tasa europea a las ganancias extraordinarias de las energéticas, defendida también por otros cuatros países, equilibrará la situación entre los consumidores que sufren el actual encarecimiento y las empresas que se benefician.

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Manila.- El exjefe de la Policía Nacional de Filipinas y senador Ronald «Bato» dela Rosa, requerido el lunes por la Corte Penal Internacional (CPI) por su presunta implicación en la sangrienta guerra antidrogas del expresidente Rodrigo Duterte, permanece este miércoles atrincherado en el Senado y descarta entregarse por ahora, alegando que aún dispone de recursos legales.

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Aceh (Indonesia).- El presidente Prabowo Subianto hizo hincapié en el compromiso del gobierno de fortalecer el sector pesquero y marítimo nacional para mejorar el bienestar de los pescadores en toda Indonesia, ya que estos desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de la seguridad alimentaria nacional, en particular al satisfacer las necesidades proteicas de la comunidad a través de productos marinos y pesqueros.

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Madrid.- El seguimiento del estado de salud del crucerista español que ha dado positivo en hantavirus es ahora la principal preocupación de las autoridades sanitarias, que mantienen la vigilancia a los otros 13 españoles ingresados en el Gómez Ulla tras ser evacuados del MV Hondius, que están asintomáticos, con PCR negativa y permanecen en cuarentena.

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Seúl.- El alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, ofreció una rueda de prensa este miércoles para abordar detalles sobre su visita a Corea del Sur.

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París/Mèze (Francia).- ¿Cómo pueden estar emparentados dos nidos de dinosaurio separados por un océano? Alain Cabot, descubridor de decenas de huevos fósiles en territorio francés, sostiene que sus hallazgos pertenecen a la estirpe de los Titanosaurus que habitó la Patagonia argentina hace al menos 70 millones de años.

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Madrid.- Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, afirmó este martes en rueda de prensa que cualquier madridista que escuchara la rueda de prensa de su presidente, Florentino Pérez, estará «muy de acuerdo» en defender los intereses del club blanco.

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alm/EFE

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