Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 15 de agosto (15.00 GMT)

4 minutos

Madrid, 15 ago (EFE).-

Lombok (Indonesia).- La Policía de Indonesia investiga la desaparición de la española María Matilde Muñoz Cazorla, de 72 años, en Lombok, isla a la que llegó en junio y donde en principio no se le ha visto desde comienzos de julio, sin que haya registro de su salida del país del Sudeste Asiático.

(foto)(vídeo)

Bajaur (Pakistán).- Al menos 51 personas murieron y varias resultaron heridas o desaparecidas durante las últimas 24 horas a causa de un reventón nuboso, inundaciones y deslizamientos de tierra que han golpeado el norte de Pakistán, informaron este viernes las autoridades, que prevén que las lluvias monzónicas continúen hasta el domingo.

(foto)(vídeo)

Lisboa.- Ricardinho, considerado uno de los mejores jugadores de fútbol sala del mundo, anunció este viernes que va a poner fin a su carrera deportiva profesional a los 39 años, ya que el cuerpo y la mente dijeron «basta».

(foto)(vídeo)

San Joan Despí (España).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha admitido este viernes que no está «demasiado contento» con el hecho de que el club todavía no haya podido inscribir a todos sus jugadores, pero aseguró que confía en que la entidad logre dar de alta a los futbolistas pendientes lo antes posible.

(foto)(vídeo)

Kashgar/río Kangxiwa (China).- Desde la bulliciosa ciudad antigua de Kashgar, con su herencia de la Ruta de la Seda y sus tradiciones uigures, hasta la sinuosa y antigua carretera de Panlong, en lo alto de la meseta del Pamir, Xinjiang ofrece una sorprendente mezcla de cultura y paisajes espectaculares.

Bangkok.- Personal militar y miembros del Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia ofrecieron este viernes una rueda de prensa para dar detalles sobre las minas antipersonal PMN-2 recuperadas de la frontera entre Tailandia y Camboya.

(foto)(vídeo)

Kiev.- Familiares de prisioneros de guerra y de personas desaparecidas, junto a otros ciudadanos ucranianos, se concentraron este viernes frente a la embajada de Estados Unidos en Kiev para exigir un «intercambio de prisioneros de guerra a toda costa» y rechazar cualquier intercambio de tierras.

(foto)(vídeo)

Ginebra.- Las negociaciones en torno al tratado internacional sobre contaminación de plásticos han fracasado tras reconocerse que no ha sido posible llegar a un texto de consenso luego de diez días de lo que se había previsto sería la fase final de estas negociaciones, un resultado frente al cual los países han mostrado una profunda decepción.

(foto)(vídeo)

Londres.- Celebran una solemne misa y dos minutos de silencio en St. Paul por el 80 aniversario del fin de la II Guerra Mundial, en homenaje a todos aquellos que lucharon por el fin del conflicto que acabó con la rendición de Japón después del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki.

(foto)(vídeo)

Colombo.- Activistas propalestinos de Sri Lanka participaron hoy en Colombo en una marcha de protesta solidaria en apoyo a Gaza.

(foto)(vídeo)

Kuala Lumpur.- Malasia inauguró este viernes ‘The Element Code 305’, la primera experiencia sensorial inmersiva de ciencia ficción del país, que transporta a los visitantes al año 2050 mediante realidad virtual para embarcarlos en una misión interdimensional junto a la exploradora Chen Guo y su compañera Xiao Tian.

(foto)(vídeo)

Qaraoun (Líbano).- El lago Qaraoun, uno de los embalses más grandes del Líbano, registra niveles de agua dramáticamente bajos causados por una prolongada sequía tras intensas olas de calor y un invierno inusualmente seco.

(foto)(vídeo)

Thibar (Túnez).- Agricultores tunecinos realizan la temporada de cosecha de higo en la localidad de Thibar.

(foto)(vídeo)

EFE

