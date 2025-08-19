Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 19 ago (10.00 GMT)

4 minutos

Madrid, 19 ago (EFE).-

Dobropillia (Ucrania).- Los ataques rusos han causado al menos cinco muertos civiles en la región ucraniana de Donesk en las últimas 24 horas, informó la administración militar de la zona a través de Facebook.

(vídeo)

Washington.- El presidente estadounidense Donald Trump difundió un video que resume su encuentro de ayer en Washington con Volodimir Zelenski y varios líderes europeos para tratar de impulsar el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia.

(vídeo)(foto)

Ramala (Cisjordania).- En los más de 22 meses de ofensiva israelí en Gaza han sido asesinados más cooperantes que en cualquier conflicto previo, denunció este martes la Media Luna Roja Palestina (PRCS, en inglés) coincidiendo Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.

(vídeo)(foto)(audio)

Moscú.- Bombarderos estratégicos Tu-95MS de las Fuerzas Aeroespaciales rusas efectuaron una misión de patrullaje sobre aguas neutrales del mar del Japón, informó este martes el Ministerio del Defensa de Rusia, sin informar el número preciso de aeronaves.

(vídeo)

Caulonia (Italia).- Los Carabineros de la provincia italiana de Reggio Calabria han descubierto una plantación con más de dos mil arbustos de cannabis sativa en una zona boscosa de Caulonia.

(vídeo)

Seúl.- Fuerzas Armadas de Corea del Sur han participado este martes en el ejercicio militar conjunto anual «Escudo de la Libertad» en el complejo gubernamental de Seúl.

(vídeo)

Abuja, Nigeria .- Se celebra una audiencia judicial en el caso de cinco hombres acusados de perpetrar un ataque yihadista contra una iglesia católica en 2022 el suroeste de Nigeria, en el que murieron al menos cuarenta personas.

(vídeo)(foto)

Londres.- «No traiciones a Ucrania» lema de la protesta en Londres en favor de Ucrania.

(vídeo)(foto)

Nairobi .- Comparecencia ante el tribunal de Klinzy Masinde, el agente de policía acusado del asesinato del vendedor de mascarillas Boniface Mwangi, en Nairobi.

(vídeo)(foto)

Cáceres (España).- España prosigue su lucha sin cuartel contra los incendios forestales, mientras se multiplica la ayuda internacional para frenar el fuego que ha arrasado, según Copernicus, más de 350.000 hectáreas este 2025 .

(vídeo)(foto)

Nueva Delhi.-El asesor de Seguridad Nacional de la India, Ajit Doval, afirmó este martes que las relaciones con China han entrado en una fase de «nueva energía y nuevo impulso», a lo que el canciller chino, Wang Yi, remarcó que los «reveses» de los últimos años no beneficiaron a ninguno de los dos países.

(vídeo)

Woerrstadt, Alemania .- Inicio de la vendimia en Alemania, Debido a las condiciones meteorológicas actuales, soleadas y secas, las uvas, especialmente la Pinot Noir, se están desarrollando muy favorablemente. Si se mantiene así, el Instituto Alemán del Vino espera una cosecha de buena calidad.

(vídeo)(foto)

Mornag, Túnez .- Inicio de la vendimia en Túnez, la vendimia en Túnez, como en otras regiones vitivinícolas, generalmente comienza entre los meses de agosto y octubre,

(vídeo)(foto)

Moscú .- Feria Internacional de la Industria Automotriz en Rusia (InterAuto) se celebrará del 19 al 22 de agosto. La feria tiene lugar en el Crocus Expo International Exhibition Centre en Krasnogorsk, Rusia. InterAuto es considerada la exposición más importante de la industria automotriz en Rusia,

(vídeo)(foto)

rmg/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.