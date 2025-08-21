Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 21 ago (10.00 GMT)

3 minutos

Madrid, 21 ago (EFE).-

Berlín.- El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, abordará la situación de los delitos sexuales contra niños y adolescentes con datos de 2024 en compañía del presidente de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA), Holger Münch, y la comisaria federal contra el abuso a menores, Kerstin Claus.

(vídeo)(foto)

Zamora (España).- Los equipos de extinción de los numerosos incendios de gravedad que aún permanecen activos este jueves en España encaran la jornada con la esperanza de que lo peor de esta ola de incendios haya pasado tras la bajada térmica y el aumento de la humedad y de que puedan empezar a darse al menos por estabilizados los devastadores siniestros de Castilla y León, Galicia y Extremadura.

(vídeo)(foto)

Lhasa (Tíbet).- El presidente chino, Xi Jinping, instó a la «unidad» durante una inusual visita al Tíbet, cuya capital, Lhasa, acogió este jueves una ceremonia para conmemorar el 60º aniversario de la creación de la Región Autónoma, seis años después de la huida al exilio del dalái lama a la India tras un levantamiento fallido.

(vídeo)(foto)(audio)

Kabul.- El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, se reunió en Kabul con el ministro del Interior del Gobierno talibán y líder de la temida red Haqqani, Sirajuddin Haqqani, en un movimiento con el que Pekín busca garantías de seguridad directamente del hombre que controla el aparato de seguridad afgano.

(vídeo)

Taipéi.- Pei-chen (nombre ficticio) es incapaz de relacionarse con nadie. Inmersa en una depresión, su pareja acaba de dejarla, su familia vive en otra ciudad y su trabajo no le provee de suficientes ingresos. Bloqueada y perdida, comienza a compartir su día a día con ChatGPT, y ahí encuentra el consuelo que tanto necesitaba.

(vídeo)(foto)

Túnez.- La Unión General de los Trabajadores Tunecinos (UGTT) convoca a una manifestación en protesta por la falta de diálogo social y negociaciones con el Ejecutivo.

(vídeo)(foto)

Moscú.- Festival Internacional de Música Militar en la Torre Spasskaya, en la Plaza Roja.

(vídeo)(foto)

Santander (España).- La Feria del Disco y el Coleccionismo de Santander, que celebra desde este martes y hasta el domingo su novena edición en la Plaza Alfonso XIII, une generaciones con los clásicos desde los 60 hasta los 90 y precios asequibles para dar «esperanza» al formato.

(vídeo)(foto)

Barcelona (España).- El FC Barcelona ha firmado un convenio con Barcelona de Serveis Municipals (BSM), empresa dependiente del ayuntamiento de la capital catalana, para la utilización del Estadio Olímpico Lluís Companys hasta el próximo mes de febrero en caso de que el Spotify Camp Nou no esté disponible para acoger los partidos del primer equipo de fútbol.

(vídeo)(foto)

rmg/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.