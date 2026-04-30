Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 30 abr (15.00 GMT)

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Madrid, 30 abr (EFE).-

Dnipró (Ucrania).- Al menos una persona ha muerto y otras once han resultado heridas en un ataque lanzado por Rusia la mañana de este jueves contra la urbe ucraniana de Dnipró, en la zona centro-este del país y una de las más grandes de Ucrania, según informó el gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha.

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Kiev.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó este jueves en redes sociales los ataques rusos de las últimas horas contra ciudades ucranianas como Dnipró, Odesa o Mikoláyiv, que alcanzaron infraestructuras energéticas, residenciales y de transporte.

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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este jueves al canciller alemán, Friedrich Merz, que debería ocuparse más en «arreglar» su país «roto» y poner fin a la guerra en Ucrania, que en «interferir» en el conflicto con Irán, en una nueva andanada en el cruce de críticas entre ambos líderes.

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Mar Mediterráneo.- El fundador de la ONG española Open Arms, Òscar Camps, denunció este jueves el «abandono de las obligaciones de rescate» por parte de la Unión Europea ante la interceptación israelí de la Flotilla Global Sumud en aguas internacionales cerca de las costas griegas.

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Londres.- La Policía Metropolitana de Londres (Met) distribuyó este jueves un vídeo del momento de la detención a un sospechoso del ataque con arma blanca en el que resultaron heridos dos ciudadanos judíos ayer en un barrio al norte de la capital británica, un ataque que la policía declaró como incidente terrorista.

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Estrasburgo (Francia).- El Parlamento Europeo urgió este jueves al Consejo de la Unión Europea (los gobiernos europeos) a que no levante ninguna de las sanciones que impone a los responsables de violaciones de derechos humanos en Venezuela hasta que el país no adopte «medidas significativas hacia una transición pacífica a la democracia».

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Bogotá.- El presidente colombiano Gustavo Petro reaccionó con indignación a un video compartido en redes sociales por la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Eliana Cáceres, en el que se aprecia a indígenas de la comunidad embera, quienes protagonizaron una fuerte protesta frente al Ministerio del Interior, utilizando niños como escudos humanos durante enfrentamientos con la Policía antidisturbios.

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Nicosia.- El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública de España, Óscar López, dijo este jueves que la Unión Europea no debe dar «ni un pasó atrás en la regulación de la inteligencia artificial», la misma semana en la que las instituciones comunitarias se han reunido para revisar esta normativa.

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Tres Cantos (España).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este jueves que es inevitable «sospechar» de las intenciones de los procesos de regularización y nacionalización «masivos» promovidos por el Gobierno, ha asegurado que «significan engrosar los censos electorales» y ha pedido saber «con qué rigor se está dando el carné de español».

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Bruselas.- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, pidió este jueves a la UE que promueva un paquete regulatorio que sirva de «paraguas» para que las ciudades puedan regular el mercado de la vivienda con libertad y seguridad jurídica, con criterios y definiciones comunes a nivel europeo para declarar zonas tensionadas.

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Madrid.- La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) y la Coordinadora estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara (CEAS-Sahara) formalizan en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática una petición ante la Comisión de la Verdad sobre violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura.

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Astaná.- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, denunció este jueves, durante su visita a Kazajistán, que la guerra en Irán ha repercutido negativamente en la región del Caspio, mar que baña a los tres países.

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Punta Cana (República Dominicana).- El presidente dominicano, Luis Abinader, y el ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, encabezan en Punta Cana (este), la XXVI reunión de Alto Nivel del Mecanismo Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en materia de drogas.

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Bogotá.- Colombia mantiene un despliegue de más de 15.000 uniformados en la frontera con Ecuador, en los departamentos de Nariño y Putumayo, como parte de una estrategia integral para contrarrestar amenazas del narcotráfico y estructuras criminales, con apoyo de aeronaves, unidades blindadas y fluviales, informaron fuentes oficiales.

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Lima.- El candidato de izquierda a la Presidencia de Perú, Roberto Sánchez, que se medirá en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales a la derechista Keiko Fujimori, comparece ante la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

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Caracas.- La gran peregrinación del chavismo para exigir el cese de las sanciones de Estados Unidos llega a Caracas.

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Hohenfels (Alemania).- Más de 3.800 efectivos toman parte en una nueva edición de las maniobras Combined Resolve en el Centro de Preparación Multinacional Conjunta de Hohenfels, en Alemania, un ejercicio del Ejército de Estados Unidos en Europa y África que busca reforzar la interoperabilidad, la capacidad de combate y la preparación operativa de las tropas en un entorno alineado con estándares de la OTAN

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Gorki Leninskie (Rusia).- Cientos de miembros de la Asociación del Movimiento Social Patriótico Militar Nacional de toda Rusia «Yunarmiya» (Ejército Juvenil) compiten estos días en el 8º juego patriótico-militar «¡Yunarmiya, adelante!», dedicado al Día de la Victoria, en la reserva-museo de Gorki Leninskie.

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Nueva Delhi.- Masooma Ranalvi tenía 7 años cuando su abuela cambió la promesa de un helado por el filo de una cuchilla, un recuerdo que décadas después la ha traído a hablar de la mutilación genital al Tribunal Supremo de la India, donde nueve jueces deciden este mes si la ablación vulnera la integridad física o está amparada por la libertad religiosa.

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Rota (España).- La guerra de Irán afecta de «forma indirecta» a las «ilegalidades» que se producen en las costas del Cuerno de África, como la piratería en Somalia, asegura a EFE el vicealmirante español Ignacio Villanueva Serrano, comandante de la Operación Atalanta de la Unión Europea (UE).

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Tiltil (Chile).- El relleno sanitario de Tiltil fue señalado la semana pasada por la ONU como el vertedero que más metano emite del mundo, una noticia que empezó a saltar de chat en chat entre los vecinos de esta comuna de la periferia de la capital chilena y que constató lo que llevan décadas denunciando: «Somos el patio trasero de Santiago».

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Bangkok.- La Administración Metropolitana de Bangkok ha puesto en marcha 313 espacios con aire acondicionado, los ‘BKK Cooling Center’, repartidos por toda la capital, donde los residentes pueden refugiarse del calor extremo y disponer de zonas de descanso y agua potable.

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Madrid.- El Congreso español tramitará la propuesta legislativa del Gobierno de reformar la Constitución para blindar y garantizar el aborto como derecho en la sanidad pública, tras rechazar este jueves sendas enmiendas en contra de los conservadores (Partido Popular) y la extrema derecha (Vox).

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Barcelona (España).- Investigadoras del Barcelona Supercomputing Center han creado, a partir del análisis de genes y tejidos, un primer atlas sobre cómo evoluciona el sistema reproductor femenino durante la menopausia y han descubierto un ritmo desigual de envejecimiento de los órganos.

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Srinagar (India).- El ministro de Ferrocarriles de la India, Ashwini Vaishnaw, inauguró este jueves un tren de velocidad media que une Jammu Tawi con el valle de Cachemira, lo que supone la primera conexión ferroviaria directa entre ambas regiones.

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Madrid.- El Observatorio Astronómico Nacional (OAN) prevé un millón de turistas extranjeros para ver en España el eclipse solar total del próximo 12 de agosto.

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Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV pidió en sus intenciones de rezo para el mes de mayo promover «gestos concretos: campañas de sensibilización, bancos de alimentos y un estilo de vida sobrio y responsable» ante «los millones de hermanos y hermanas que siguen padeciendo hambre mientras tantos bienes se desperdician en nuestras mesas».

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Moscú.- Los partidos ecologistas rusos se han unido bajo un mismo nombre, Zelioniye (Los Verdes), ante el reto de sacar el mínimo de votos para obtener un escaño en las elecciones parlamentarias de septiembre, en un país que es escenario desde hace meses de desastres naturales, vertidos de petróleo y lluvia negra.

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Sevilla (España).- El crítico de arte, editor, poeta y profesor de literatura norteamericano Kevin Power (1944-2013), muy vinculado a Sevilla y que fue asesor del Museo Reina Sofía, escribió de modo casi secreto cientos de poemas, un universo poético que hoy ha presentado en la Universidad de Sevilla su amigo el actor y editor Viggo Mortensen.

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San Sebastián (España).- ‘Sucia’, el filme de la directora y actriz catalana Bárbara Mestanza en el que narra el doloroso proceso al que se enfrentó tras sufrir abusos sexuales, ha ganado el premio del 23 Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián, en el que otro documental, ‘Black Water’, del navarro Natxo Leuza, ha obtenido el galardón que concede Amnistía Internacional.

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Madrid.- Jon Favreau ha explicado este jueves a EFE que quiere «presentar a una nueva generación» el universo creado por George Lucas hace 50 años, y por eso ‘Star Wars: The Mandalorian and Grogu’ busca emocionar por igual a los espectadores menos entendidos y a los fanáticos de la saga con una historia inspirada en antiguos mitos japoneses.

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Madrid.- Los actores Macarena García y Hugo Silva posan junto al director Nacho La Casa durante la presentación de la película ‘Un hijo’, del director Nacho La Casa, este jueves, en Madrid.

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Barcelona (España).- Nueva sesión de entrenamiento de la plantilla del FC Barcelona en la Ciudad Deportiva del club, en la que los jugadores que dirige el técnico alemán Hansi Flick han continuado con su preparación del partido de Liga contra el Osasuna del próximo sábado, reto complicado que puede acercarles el título.

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Barcelona (España).- La delantera del Barcelona Ewa Pajor (Pegów, Polonia, 1996) rehúye cualquier etiqueta de favoritismo en una entrevista con EFE previa a la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich y centra su discurso en la exigencia del encuentro, consciente de que los «pequeños detalles» pueden marcar el pase a la sexta final consecutiva del conjunto azulgrana.

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Madrid.- Carlos Alcaraz, alejado de las pistas por su lesión en la muñeca derecha, volvió a la Caja Mágica para ver el partido de su hermano Jaime, en el torneo de Madrid de categoría sub 16.

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Madrid.- Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, dio un paso más en su recuperación y este jueves se ejercitó parte del entrenamiento junto al resto del grupo a tres días del encuentro que disputará su equipo ante el Espanyol.

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alm/EFE

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