Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 8 ago (15.00 GMT)

3 minutos

Madrid, 8 ago (EFE).-

Franja de Gaza.- El Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel dio luz verde en la madrugada de este viernes a un plan militar propuesto por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, para ocupar la Ciudad de Gaza, en el norte del enclave.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Gaza.- Tras el anuncio del gabinete de seguridad israelí de tomar el corazón de la Franja, los habitantes de la ciudad de Gaza, en medio de su lucha diaria por conseguir comida, se muestran reticentes a volver a desplazarse y contestan: «No estamos dispuestos a abandonar Gaza o nuestra tierra. Nos quedaremos aquí aunque muramos».

(foto)(vídeo)

Ansariyeh (Líbano).- Al menos una persona murió este viernes en un nuevo bombardeo de dron perpetrado por Israel contra un vehículo en el sur del Líbano, lo que eleva a ocho el número de fallecidos a causa de este tipo de acciones en menos de 24 horas.

(foto)(vídeo)

Murcia (España).- La Policía Nacional de España ha liberado a siete mujeres extranjeras explotadas sexualmente en un prostíbulo domiciliario en Torre Pacheco en la región de Murcia, sureste del país.

(foto)(vídeo)

Bangalore (India).- El político Rahul Gandhi, líder de la oposición india, participó ese viernes en una protesta en Bangalore para denunciar el presunto robo de votos durante las elecciones parlamentarias de 2024.

(foto)(vídeo)

La Habana.- La zafra de 2024/2025 en Cuba no superó las 150.000 toneladas de azúcar, lo que supone el peor resultado en más de un siglo y menos de la mitad de lo obtenido el año pasado, según cálculos de EFE basados en fuentes oficiales.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- El defensa Iñigo Martínez se ha despedido esta mañana en la Ciudad Deportiva del FC Barcelona de sus compañeros, tras confirmarse que firmará en las próximas horas por el Al-Nassr de Arabia Saudí, en una operación que permitirá al club catalán liberar 14 millones de euros de la masa salarial de su plantilla, tal como han confirmado a EFE fuentes de la entidad azulgrana.

(foto)(vídeo)

Majadahonda (España).- El Atlético de Madrid ha completado la última sesión de entrenamiento en Majadahonda previa a su encuentro este sábado frente al Newcastle en St. James´s Park.

(foto)(vídeo)

Segovia (España).- La segunda edición de las Sesiones AFE de fútbol femenino, que reúne en Los Ángeles de San Rafael (Segovia) a 24 futbolistas sin equipo, ha completado una primera semana de entrenamientos «intensa y enriquecedora» para las futbolistas, en una concentración que combina trabajo físico, técnico y mental para impulsar su regreso a la competición.

(foto)(vídeo)

EFE

