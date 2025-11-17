Ancelotti: «Neymar está en la lista de los jugadores que pueden ir al Mundial»

Redacción deportes, 17 nov (EFE).- Carlo Ancelotti, entrenador de la selección brasileña de fútbol, afirmó este lunes que Neymar Jr, delantero del Santos, está en la lista de los jugadores que pueden ir al Mundial 2026 con Brasil, en la víspera del encuentro amistoso que disputarán en Lille (Francia) ante Túnez.

Ancelotti habló sobre una posible convocatoria de Neymar Jr, que no entró en la última lista de Brasil en este parón de selecciones, y avisó que el jugador puede ir con la Canarinha al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, siempre y cuando se recupere de sus molestias y obtenga un buen rendimiento.

«Neymar está en la lista de los jugadores que pueden ir al Mundial. Ahora tiene seis meses para llegar a la lista final. Nosotros le observaremos, como a otros, e intentar hacer la mejor convocatoria final posible de cara al Mundial», indicó.

«Se ha recuperado de la lesión y ahora tiene seis meses para recuperarse. Cuando acabe el campeonato en Brasil tendrá vacaciones y después podrá mostrar su calidad y también su condición física cuando empiece nuevamente el campeonato», añadió.

La pentacampeona del mundo disputará un nuevo encuentro amistoso, esta vez ante Túnez, tras doblegar a Senegal por 2-0 el pasado sábado en el Emirates Stadium de Londres. Por ello, Ancelotti habló de continuar con las buenas sensaciones y abrió la posibilidad a efectuar cambios en el once inicial.

«Estamos pensando en hacer algún cambio en el equipo para mañana. Quiero esperar al entreno de hoy y ver cómo se recuperan los jugadores después del partido ante Senegal. Los jugadores están bien, aunque hemos tenido la lesión de Gabriel, que no podrá estar. Podemos tener la entrada de Wesley en el lateral derecho. Queremos hacer un buen partido y seguir con la misma dinámica que ante Senegal, tuvimos un juego con actitud y calidad. Queremos repetirlo», analizó.

Ancelotti subrayó la importancia de la «intensidad» en el fútbol moderno y de la «lectura de juego», a la vez que elogió el trabajo en la presión de sus delanteros en el triunfo contra Senegal.

«Tenemos que tener una idea clara de lo que tenemos que hacer. El sistema salió bien con muchos jugadores arriba, pero tenemos que pensar también en jugadores más defensivos, lo cual puede ser un gran B. Ante Senegal me gustó el sistema porque los jugadores tuvieron muy buena actitud, el trabajo que ellos hacen es fundamental para que el equipo defienda bien. Si los atacantes no lo hacen bien tenemos dos posibilidades: cambiar al jugador o cambiar al sistema», narró.

Sobre Túnez, el técnico italiano incidió en que «es un equipo bien organizado a nivel defensivo» y con «características diferentes» a Senegal, por lo que vislumbró «un partido más controlado y menos directo».

Respecto a los problemas actuales en el equipo, Ancelotti sigue echando en falta la idea de un ‘9’ de área que pueda resolver ciertas situaciones de juego: «Un jugador puede jugar en diferentes posiciones es mejor para él y tiene más posibilidades de jugar en el equipo. Hay jugadores especialistas que es más difícil que cambien de posición. En el ataque no tenemos un especialista, puede ser que precisemos de un referente en algunos partidos y en según que situaciones, pero tenemos tiempo para encontrar un delantero referente en los próximos seis meses».

Asimismo, habló sobre la «calidad» de Luciano Juba, lateral izquierdo de 26 años del Bahía, una de las sorpresas en la convocatoria, y avisó que tiene posibilidades de acudir a la próxima Copa del Mundo y de entrar mañana en el once inicial. EFE

