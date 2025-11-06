Angelina Jolie destaca la fortaleza de los ucranianos tras visitar Jersón

Kiev, 6 nov (EFE).- La actriz estadounidense Angelina Jolie ha destacado la fortaleza de la población civil ucraniana en Jersón y Mikoláyiv, después de visitar esta semana estas dos regiones del sur del país invadido por Rusia, que mantiene allí sus ataques.

«La gente de Mikoláyiv y Jersón viven en peligro todos los días, pero no se rinden. En un momento en que los Gobiernos del mundo dan la espalda a la protección de los civiles, su fortaleza, el apoyo que se dan uno a otro es conmovedor», dijo la actriz en un comunicado citado por la Legacy of War Foundation, la ONG británica que organizó la visita.

Según esa organización, Jolie se reunió durante el viaje con personal médico, población de la zona y voluntarios, y vio de primera mano cómo en algunas partes de la ciudad de Jersón -que es actualmente una de las más peligrosas de Ucrania- han cubierto las calles con redes para proteger a la gente de los drones con que Rusia ataca la ciudad.

La actriz acompañó también a maestros y personal médico mientras trabajaban en los refugios subterráneos a los que se ha trasladado buena parte de la actividad de estos profesionales ante la constante amenaza de ataques rusos desde la orilla oriental del río Dniéper, que baña la ciudad de Jersón y separa la zona de la región controlada por Rusia de la que está en manos del Gobierno de Kiev.

«No debe permitirse que la diplomacia y la protección de civiles caigan en una guerra brutal de armamento y tecnología», dijo Jolie, según el comunicado de la oenegé, tras referirse también a la situación de los civiles en Sudán, Gaza y la República Democrática del Congo.

Este viaje de Jolie a Ucrania estuvo marcado por un incidente que tuvo lugar el martes al paso de su comitiva por la región de Mikoláyiv, al oeste de Jersón.

El conductor de uno de los vehículos fue retenido en un control militar y llevado a un centro de reclutamiento por no haber cumplido con su obligación de registrarse ante las autoridades para ser llamado a filas.

Según dijo ayer el mando de las Fuerzas Terrestres ucranianas, que confirmó el incidente, el conductor, de nacionalidad ucraniana, fue liberado tras visitar el centro y la comitiva pudo continuar su camino.

Jolie ya visitó la ciudad ucraniana de Leópolis, en el oeste del país invadido por Rusia, al comienzo de la guerra. EFE

