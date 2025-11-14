Antimonopolio de Italia multa a Wizz Air por practica desleal por su suscripción anual

2 minutos

Roma, 14 nov (EFE).- La Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado de Italia multó con 500.000 euros a la aerolínea Wizz Air por prácticas comerciales desleales en relación con la suscripción anual «Wizz All You Can Fly» al omitir «información adecuada y oportuna sobre las limitaciones de la oferta».

«Además, se determinó que ciertas cláusulas de la versión original de los términos y condiciones generales eran abusivas», añadió en un comunicado el Antimonopolio italiano.

El procedimiento se refiere al servicio de suscripción anual, que permite a los abonados volar a una tarifa fija en todas las rutas internacionales operadas por la compañía por un precio de 599 euros (499 euros en la fase promocional inicial).

En concreto, la Autoridad constató que, en sus campañas promocionales, Wizz Air presentaba el servicio como una suscripción ilimitada, omitiendo información adecuada y oportuna sobre las limitaciones impuestas a su uso.

Por consiguiente, «la información precontractual facilitada a los consumidores sobre las características de la suscripción resultaba insuficiente y ambigua, especialmente en lo relativo a los plazos de reserva para cada vuelo, el número y tipo de asientos disponibles para los suscriptores en cada vuelo, así como cualquier otra limitación aplicable al uso del servicio», añadíó

Además, se determinó que ciertas cláusulas de la versión original de los términos y condiciones generales eran abusivas, ya que otorgaban a Wizz Air el derecho a modificar los términos y condiciones del servicio o a interrumpir su prestación por completo, sin justificar las razones ni garantizar una protección adecuada al consumidor. EFE

