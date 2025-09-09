Aparecen varias cabezas de cerdos frente a mezquitas de París y de su área metropolitana

4 minutos

(Actualiza con nuevos hallazgos y declaraciones)

París, 9 sep (EFE).- Al menos nueve cabezas de cerdos, una de ellas con la palabra ‘Macron’ inscrita con tinta azul, aparecieron este martes frente a mezquitas de París y de localidades aledañas, según informó el responsable de las fuerzas del orden del área metropolitana parisiense, Laurent Núñez, en una rueda de prensa, en la que barajó con «cautela» la pista de la injerencia extranjera.

Se han encontrado al menos nueve cabezas de cerdos frente a mezquitas, «cuatro en París y cinco en la periferia», manifestó Núñez, quien no descartó «la posibilidad de que se descubran más» ni de que se trate de un nuevo caso de «injerencia extranjera».

«No podemos evitar establecer paralelismos con acciones anteriores» registradas en Francia «que han demostrado ser actos de injerencia extranjera», dijo Nuñez, quien recomendó, no obstante, actuar con «mucha cautela».

Las cabezas de cerdos, un animal considerado impuro por el islam, fueron descubiertas en las entradas de mezquitas de los distritos 15, 18 y 20 de París y en Montreuil, Montrouge y Gentilly (periferia de la capital francesas), entre otras.

El ministro del Interior, Bruno Retailleau, expresó su indignación tras el descubrimiento de cabezas de cerdos frente a varias mezquitas de París y su área metropolitana, que calificó de «indignante» y «absolutamente inaceptable».

«Espero que encontremos a quienes cometieron este tipo de profanación», declaró Retailleau a la prensa tras una reunión de líderes de Los Republicanos (LR), y subrayó que la república francesa es laica y que, por lo tanto, cada ciudadano puede «practicar su religión, su profesión, como haya elegido». «Quiero que nuestros compatriotas musulmanes puedan practicar su fe en paz», añadió.

La Policía abrió una investigación para encontrar a los autores de estos actos calificados por Núñez de «atroces» y aseguró que se está haciendo todo lo posible para encontrar a los autores.

La investigación sobre incitación al odio agravada por la discriminación racial o religiosa está en manos de la brigada criminal de la Prefectura de Policía de París, según la Fiscalía de París.

El primer hallazgo tuvo lugar alrededor de las 5.30 hora local en el distrito 20 de París cuando los fieles se dirigían a la oración matutina y encontraron una cabeza de cerdo pintada con tinta azul en la frente.

Las cámaras de videovigilancia permitieron identificar a un hombre de aspecto europeo, vestido de negro y con una mochila negra y una bolsa grande blanca; una imagen que está siendo divulgada en los medios franceses.

En Montreuil, en la periferia de París, apareció otra de las cabezas de cerdo cuando los fieles que se dirigían a rezar, pero esta vez tenía escrita la palabra ‘Macron’ que coincide con el apellido del presidente francés, Enmanuel Macron.

Indignación

El rector de la Gran Mezquita de París, Chems-eddine Hafiz, denunció «un nuevo y triste paso en el auge del odio antimusulmán», e hizo un llamamiento en un comunicado a la «concienciación y la solidaridad nacional».

No es la primera vez que se reportan incidentes así, el año pasado, en marzo de 2024, víspera del Ramadán, se descubrió una cabeza de cerdo en una mezquita turca en Calais (norte) y en marzo de 2019, las paredes de la obra de la futura mezquita de Bergerac (suroeste, cerca de Burdeos) fueron manchadas con sangre animal y se colocó una cabeza de cerdo en la puerta principal.

Para la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, se trata de «actos racistas» y expresó su «solidaridad con la comunidad musulmana», tras anunciar el Ayuntamiento de la capital ha emprendido acciones legales contra los responsables de esta última acción con cabezas de cerdos.

«Al principio, los fascistas atacaron a los inmigrantes ilegales, luego llegó el turno de los inmigrantes legales, luego de las personas con doble nacionalidad, ahora de los musulmanes franceses en sus lugares de culto», lamentó el primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure.

El líder de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, declaró que «la islamofobia se descontrola en Francia» y dijo que el último ataque «pone de relieve la estupidez de sus autores».

Francia tiene entre cinco y seis millones de musulmanes, practicantes y no practicantes, lo que convierte al islam en la segunda religión más grande del país y a la comunidad musulmana francesa en la más numerosa de Europa.EFE

irr-cat/jac/jgb