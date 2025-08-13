Aplazan audiencia preparatoria contra 17 militares por 4 menores desaparecidos en Ecuador

2 minutos

Quito, 13 ago (EFE).- La audiencia preparatoria de juicio prevista para este miércoles contra 17 militares ecuatorianos por la desaparición forzada de cuatro menores afrodescendientes -detenidos de manera irregular y hallados días después muertos con disparos en la cabeza-, no se instaló por pedido de la defensa técnica de uno de los procesados.

Así lo informó la Fiscalía General del Estado en sus redes sociales al señalar que se pospuso la audiencia preparatoria de juicio contra los militares, investigados por la presunta desaparición forzada en diciembre pasado de cuatro menores de edad en la ciudad costera de Guayaquil (suroeste).

Una fuente del Ministerio Público indicó a EFE que «se informará oportunamente» sobre la nueva fecha de la audiencia preparatoria de juicio, aunque señaló que el juez mencionó como «tentativa» la posibilidad de que se realice el próximo 25 de agosto.

Ya el pasado 10 de julio se suspendió la audiencia preparatoria de juicio por la presentación de nuevas pericias no conocidas previamente por los abogados de ambas partes.

El caso se remonta a la noche del 8 de diciembre de 2024, cuando los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, quienes vivían en el barrio Las Malvinas, en Guayaquil, fueron detenidos irregularmente por dos patrullas en los exteriores de un centro comercial y fueron llevados a la zona de Taura, a unos 40 kilómetros de la ciudad, cerca de una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

Los militares aseguraron desde un inicio que dejaron a los menores con vida en una zona rural de la localidad, y lo ratificaron en una primera reconstrucción de los hechos realizada en marzo.

Sin embargo, tres de ellos decidieron solicitar una cooperación eficaz (delación premiada) y señalaron en una segunda reconstrucción de los hechos que, antes de su desaparición, los niños habían sido golpeados y humillados repetidamente por varios de sus compañeros.

La autopsia de los restos de los menores reveló que recibieron disparos en la cabeza. EFE

sm/eav