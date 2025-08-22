Aplazan el partido de liga de la U de Chile, aún “golpeada” por la violencia en Argentina

2 minutos

Santiago de Chile, 22 ago (EFE).- Universidad de Chile recibió este viernes la venia de la autoridad del fútbol chileno a la solicitud de reprogramar su partido ante Everton por la fecha 21 de la liga, que debía jugar el domingo de local en el Estadio Nacional, al alegar que la institución está “profundamente golpeada” por lo sucedido en el partido cancelado en la Copa Sudamericana.

“Nuestra institución se encuentra profundamente golpeada por todos los hechos acaecidos”, expresó el presidente del club, Michael Clark, en un comunicado haciendo referencia a los hechos de violencia vividos en el pasado miércoles ante el argentino Independiente, en Buenos Aires.

El encuentro de vuelta por los octavos de final del certamen internacional se suspendió en el segundo tiempo, cuando estaban igualados 1-1, por violencia en las tribunas y la jornada terminó con 22 heridos y 111 detenidos, 109 de ellos chilenos.

La situación motivó a que Clark y otros directivos del club permanecieran en Argentina para hacer gestiones en apoyo a los hinchas del equipo que terminaron hospitalizados y para la liberación de la mayoría de los detenidos.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) consideró la posición del equipo universitario y accedió a la reprogramación, aún sin fecha, al igual que el rival.

“Agradecemos profundamente a ambas instituciones el apoyo y comprensión que hemos recibido de parte de ellos y de todos los clubes del fútbol chileno y de diversos lugares de todo el mundo que se han solidarizado”, añadió.

El plantel de jugadores había regresado el jueves, pero debido a lo sucedido no entrenaron durante esa jornada vespertina.

“En un gesto de solidaridad con Universidad de Chile y compromiso con la unidad del fútbol chileno, hemos apoyado la solicitud de reprogramación”, expresó el Everton en un comunicado.

“Los lamentables actos de violencia sufridos por Universidad de Chile no nos pueden dejar indiferentes, debemos unirnos para promover un deporte basado en el respeto y la paz”, aseguró Rodrigo Robles, gerente general del club de Viña del Mar.

El partido ante Everton era crucial para los laicos, que retomaban el foco de la lucha por el título de la liga, en la cual se encuentran segundos con 38 puntos a nueve del líder Coquimbo Unido.

Los azules aguardan conocer su destino en la Sudamericana, en la que estaban en ventaja en la serie tras ganar la ida por 1-0, pero tras lo sucedido esperan por la decisión de la Conmebol que impondrá sanciones. EFE

mjr/jm/car