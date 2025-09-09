The Swiss voice in the world since 1935

Apple presenta los iPhone 17 y mantiene los precios de sus modelos Pro pese a aranceles

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nueva York, 9 sep (EFE).- Apple presentó este martes un «nuevo miembro» de su gama de teléfonos inteligentes, el ultrafino iPhone 17 Air -con un precio de salida de 999 dólares- así como un rediseño de los iPhone Pro, los modelos de alta gama de su nueva línea iPhone 17 con un precio de salida de 1.099 dólares (unos 930 euros), que tiene una batería más grande de cualquier iPhone hasta la fecha.

El director ejecutivo de la empresa, Tim Cook, recalcó que los modelos Pro tienen «el mismo precio que el año pasado por los iPhone 16 Pro de 256 gigabytes», dejando entrever que los aranceles del 20% que enfrenta la compañía sobre las importaciones procedentes de China no se han traducido en precios más altos. EFE

