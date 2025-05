Arab Nasser, director palestino en Cannes: «Destruyen todo y el mundo está mirando»

Cannes (Francia), 21 may (EFE).- El realizador palestino Arab Nasser, junto a su hermano Tarzan, hablan de una Gaza que ya no existe en ‘Once upon a time in Gaza’, una comedia negra ambientada en la Franja en los años 2007 y 2010 que compite en la sección ‘Una cierta mirada’ del Festival de Cannes.

«Hoy están destruyendo todo y el mundo está mirando. La historia de Palestina es muy larga y el mundo siempre ha estado mirando porque ni siquiera miran a los palestinos como seres humanos», lamentó Arab, la mitad de la dupla cinematográfica que conforman los hermanos Nasser, en una mesa redonda con periodistas.

«Este es el problema. Israel puede defenderse, pero los palestinos nunca han sido vistos como seres humanos», recalcó el realizador, que vive exiliado junto a su gemelo en Francia.

Ambos nacieron en Gaza en 1988 -sus nombres verdaderos son Mohamed y Ahmed Abou Nasser- y son conocidos sobre todo por la película ‘Gaza mon amour’ (2020). Pero ya en 2013 habían hecho historia al colocar su corto ‘Condom Lead’ en el Festival de Cannes y convertirse en los primeros cineastas gazatíes seleccionados en el prestigioso certamen.

En su nueva película -que se disputará los premios de ‘Una cierta mirada’ con, entre otras cintas, las óperas primas de las actrices Scarlett Johansson y Kristen Stewart- un joven estudiante y vendedor de falafels es reclutado para encarnar al protagonista de «la primera película de acción hecha en Gaza», sobre un mártir de la causa palestina.

Convertido de pronto en una estrella, se cruza en su camino con un policía corrupto que protagonizó un traumático suceso de su pasado.

Con mucho humor negro, es una película sobre el cine, sobre la propaganda y sobre la corrupción, a la vez que un retrato de la Gaza que ya no existe.

Y de ahí viene -aparte de ser consecuencia del amor de los Nasser por el cine ‘western’- el título de este filme, que se puede traducir como ‘Érase una vez en Gaza’.

«No estamos haciendo comedia negra -afirma el director-, lo que estamos filmando es ya una comedia negra porque la vida en Gaza se parece mucho más a una comedia negra que a ninguna otra cosa».

Contra los eufemismos

Arab Nasser agradece poder mostrar este vistazo de la Palestina de sus recuerdos en el Festival de Cannes, uno de los escaparates más importantes del mundo del cine, pero clama contra la pasividad de la comunidad internacional y de la industria cultural ante lo que ocurre en su tierra.

«El hecho de que la película ahora esté en Cannes, frente a una audiencia muy grande, este regalo, no diría que es una victoria. No quiero decir eso. Es más bien afirmar nuestros derechos», razonó.

Rodada en Jordania con decorados que intentaron aproximarse lo máximo posible al recuerdo que los Nasser tienen de la Franja, la película comienza con las palabras de Trump sobre su deseo de hacer de Gaza una ‘Riviera’ de Oriente Medio.

Fueron unos comentarios que llegaron en el proceso de acabar la película -que justamente se había acabado de rodar la víspera del 7 de octubre de 2023, la fecha de los mortíferos atentados de Hamás contra Israel- y que, para ellos, recuerdan hasta dónde ha llegado el asedio al pueblo palestino, con el presidente más poderoso del mundo «respaldando el genocidio».

La acción de la película, explicó Arab Nasser, comienza en 2007, que es «cuando Israel decidió el asedio» a Palestina y, según él, lo que ha pasado después es simplemente la continuación de una estrategia que en realidad es «vieja», la de «exiliar y desplazar a la gente».

«Para mostrar cómo de fuerte es el sitio de Israel a Gaza, están orgullosos de decir que están incluso contando las calorías cuando dan comida», recordó el realizador.

Además, todo el mundo habla de Gaza, pero nadie se atreve a exigir claramente que «pare el genocidio», subrayó Arab Nasser, muy crítico con los subterfugios y eufemismos con los que a menudo se habla de las matanzas en su tierra.

Eso incluye al propio festival, a pesar de que esta edición 78 ha tenido muy presente a la fotoperiodista Fatma Hassona, protagonista del documental ‘Put your soul on your hand and walk’ (Sepideh Farsi), que fue asesinada en un ataque israelí justo un mes antes de la presentación del filme en la sección paralela de la Asociación del Cine Independiente para su Difusión (ACID).

La vida en la Franja es muy «oscura», resalta Nasser, con «dos millones de personas encerradas en una jaula desde hace mucho tiempo», pero Gaza no siempre fue así.

Pero la mayor parte de los palestinos, puntualizó el realizador, «nunca ha visto la vida normal, excepto en la televisión». EFE

