Arabia Saudí invertirá más de 500 millones de dólares en proyectos de desarrollo en Yemen

El Cairo, 14 ene (EFE).- Arabia Saudí invertirá alrededor de 506,6 millones de dólares en 28 proyectos de desarrollo y reconstrucción del Yemen con el objetivo de cubrir los sectores básicos que permitan reforzar la estabilidad del país, tras superar la reciente crisis desatada por el levantamiento de un grupo separatista.

El Programa Saudí para el Desarrollo y Reconstrucción del Yemen anunció este miércoles en su cuenta oficial de X el «inicio de una serie de proyectos e iniciativas de desarrollo con el valor de 1.900 millones de riales (unos 506,6 millones de dólares) en las diferentes provincias yemeníes».

Con un total de 28 proyectos, el reino árabe quiere mejorar «todos los sectores básicos y vitales para contribuir en reforzar la estabilidad y el desarrollo del pueblo yemení».

Entre estos proyectos, se encuentra un programa destinado a reforzar la capacidad eléctrica mediante el establecimiento de una estación generadora con una capacidad de 30 megavatios en Taiz, en el suroeste del país.

Una parte importante de los proyectos está orientada a mejorar la atención sanitaria con acciones como el restablecimiento de las operaciones del hospital de la ciudad portuaria de Al Moja, a orillas del mar Rojo, y la construcción de un hospital universitario en Hadramaut y un centro para maternidad e infancia en Lahj, en el suroeste.

Las iniciativas contemplan también mejoras en la infraestructura del aeropuerto de Adén, donde prevén construir también la primera planta desalinizadora en el Yemen; además de la construcción de una treintena de colegios en esta localidad así como en Hadramaut, Lahj, Abian, Al Dalea, Shabwa y Socotra.

En Socotra, un archipiélago declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el Océano Índico, a más de 300 kilómetros al sur de la costa del Yemen, Arabia Saudí planea construir un Instituto Técnico y Facultad de Educación, además de otro hospital.

A todas estas operaciones se añade la mejora de los paseos marítimos y las carreteras para «mejorar el flujo de tráfico y apoyar el desarrollo urbano sostenible».

El anuncio de esta inversión y proyectos llega después de que Arabia Saudí superara una crisis con Emiratos Árabes Unidos por su supuesto apoyo armamentístico al grupo separatista Consejo de Transición Sureño (CTS), que a inicios de diciembre se hizo con el control de las provincias orientales de Hadramaut y Al Mahra.

La actuación de la coalición internacional liderada por Arabia Saudí en apoyo al gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, así como intensos contactos diplomáticos sofocaron el intento de levantamiento y la crisis con Emiratos, si bien las relaciones entre ambos países se mantienen tensas. EFE

