Arabia Saudí reúne en Riad a líderes sureños yemeníes tras la crisis con Emiratos

3 minutos

Riad, 18 ene (EFE).- Líderes tribales y de grupos armados del sur del Yemen iniciaron este domingo una reunión auspiciada por Arabia Saudí para resolver la crisis del sur yemení tras el conflicto que ha enfrentado a una formación secesionista armada respaldada por Emiratos Árabes Unidos (EAU) y las tropas del gobierno yemení internacionalmente reconocido.

Según medios oficiales saudíes, los reunidos leyeron un comunicado al inicio de su encuentro en Riad, en el que manifestaron que su reunión «expresa una voluntad unánime de los componentes del Sur del Yemen para acordar una solución integral que garantice la dignidad, la seguridad y la estabilidad del Sur».

La nota, retransmitida por la televisión oficial saudí Al Ejbariya, indicó también que los reunidos «no tienen la intención de excluir a ninguna de las partes de la cuestión sureña», y «rechazaron la escalada de los conflictos» entre los grupos del Sur del Yemen.

No aludieron, sin embargo, al ya disuelto y separatista Consejo de Transición Sureño (CTS), cuyo líder Aidarus al Zubaidi huyó hace diez días a EAU después de que las fuerzas del Gobierno yemení apoyado por Riad y reconocido internacionalmente recuperaran el control de la práctica totalidad del Sur del Yemen, incluida la ciudad de Adén.

Esa ciudad sirve como sede provisional del Gobierno reconocido desde que los rebeldes hutíes yemeníes tomaran el control de amplias regiones del norte, centro y oeste del Yemen, incluida la capital, Saná.

La crisis en el empobrecido país del sur de la península Arábiga se agravó desde finales de diciembre cuando el CTS tomó el control por la fuerza de las estratégicas y ricas en petróleo provincias de Hadramaut y Al Mahara, con apoyo militar de EAU.

Arabia Saudí, que lidera desde 2015 una coalición militar en apoyo al Gobierno reconocido, intervino y atacó desde el aire, a principios de enero, un cargamento de material militar al CTS en el puerto de Al Mukala (Este).

Además, presionó y obligó a EAU a retirar a sus tropas del Yemen y ayudó militarmente a las fuerzas del Gobierno reconocido del Yemen a expulsar al CTS de Hadramaut y Al Mahra, así como Adén, acusando a Abu Dabi y al ya disuelto consejo sureño de perturbar la coalición antihutí.

Riad también prometió ayudar a encontrar una solución para la crisis del Sur del Yemen, que era un país independiente hasta que se reunificó con el Norte en 1990, un Estado que el CTS pretendía restaurar.

«El diálogo del Sur, patrocinado por Arabia Saudí, representa una oportunidad única e histórica que no debe desaprovecharse ni socavarse creando disputas internas en el Sur», dijo el comunicado de los líderes sureños reunidos en la capital saudí.

Instó a «las masas populares del Sur a expresar de manera consciente y responsable sus legítimas aspiraciones» en la independencia de la parte sureña del Yemen, y a «apoyar al Diálogo del Sur (…) como una vía segura y garantizada» para la estabilidad de ese área.

Asimismo, exhortó a la comunidad internacional a «apoyar la opción de diálogo de los sureños, respetar sus aspiraciones legítimas, (…) como el marco más realista para lograr la paz y la estabilidad en el sur y la región». EFE

sa-fa/amr/alf