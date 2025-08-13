The Swiss voice in the world since 1935

Arce recuerda «con profundo respeto» a Fidel Castro en el 99 aniversario de su natalicio

La Paz, 13 ago (EFE).- El presidente de Bolivia, Luis Arce, recordó «con profundo respeto» al fallecido expresidente cubano Fidel Castro, a propósito de los 99 años del nacimiento del político que se conmemoran este miércoles.

«Con profundo respeto y admiración recordamos el natalicio 99 del gran comandante Fidel Castro, un líder revolucionario que marcó un antes y un después en la lucha antiimperialista y por el socialismo de Cuba, América Latina y el Caribe», escribió Arce en sus redes sociales.

El presidente boliviano mencionó que el legado de Castro «es un testimonio de convicción y determinación que resuena con fuerza en los corazones» quienes lucharon «para transformar la realidad» de los «pueblos y construir un futuro más justo y digno».

Arce, que es aliado político del Gobierno de Miguel Díaz-Canel, acompañó su publicación con una imagen del líder cubano y la frase «¡Honor y gloria!».

Castro falleció a los 90 años en La Habana el 25 de noviembre de 2016, una década después de traspasar el poder a su hermano Raúl a causa de una grave enfermedad intestinal.

Sus restos descansan en el cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba (este), la segunda ciudad en importancia de la isla.

Este aniversario es también el inicio del programa de actividades para conmemorar el centenario de su natalicio, el 13 de agosto de 2026. EFE

gb/eb/jrh

