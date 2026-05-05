Argelia firma un acuerdo para la exportación de petróleo a Egipto

2 minutos

Argel, 5 may (EFE).- El ministro argelino de Hidrocarburos, Mohamed Arkab, firmó este martes en Argel con su homólogo egipcio, Karim Ibrahim Ali Badawi, un acuerdo para la comercialización y exportación de petróleo y productos derivados del país magrebí hacia Egipto.

Según un comunicado de la cartera de Hidrocarburos argelina, el acuerdo -suscrito entre la petrolera estatal Sonatrach y la Corporación General de Petróleo de Egipto (EGPC, por sus siglas en inglés)-, busca «fortalecer la cooperación comercial» bilateral y «abrir nuevas vías de colaboración en el ámbito de la comercialización energética».

Durante la ceremonia de firma, celebrada en la sede de Sonatrach, Arkab subrayó que este acuerdo refleja la voluntad compartida de reforzar la cooperación árabe y africana, y de impulsar «alianzas estratégicas» entre los países del continente.

El ministro destacó, además, que Argelia ofrece un marco jurídico «moderno y atractivo», e invitó a las empresas egipcias a aprovechar las oportunidades de inversión disponibles en el país, así como a participar en la «Ronda de Licitaciones de Argelia 2026», lanzada el pasado 19 de abril.

Paralelamente, las partes suscribieron un segundo contrato para la construcción de una planta de procesamiento de crudo con una capacidad de 31.500 barriles diarios en el yacimiento de Hassi Bir Rekaiz, situado entre las provincias de El Oued y Ouargla, en el noreste del país.

El proyecto, integrado por la empresa egipcia Petrojet y la italiana Arcad prevé asimismo la puesta en marcha de instalaciones destinadas al tratamiento de gases asociados y aguas residuales.

Arkab consideró que el proyecto representa «un paso hacia fortalecimiento de las capacidades de Argelia en la producción de hidrocarburos», mediante «el incremento de sus reservas», para «mejorar su posición en el mercado energético mundial». EFE

na/sb/fpa