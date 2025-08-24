Argentina, Colombia, Chile, México y Venezuela se despiden del Mundial de Río

2 minutos

Río de Janeiro, 23 ago (EFE).- Argentina, Colombia, Chile, México y Venezuela se despidieron esté sábado del Mundial de gimnasia rítmica de Río de Janeiro tras quedar eliminadas en las competiciones por equipos, en las que Brasil logró subir al podio en el conjunto completo y clasificar para las pruebas de aparatos.

Brasil, que por primera vez se ha situado entre los tres primeros países en un Mundial, obtuvo 55.250 puntos muy cerca de Japón, que con 55.550 se llevó el oro, un hito nunca antes visto por la nación nipona.

Entre los otros conjuntos latinoamericanos que participaron este sábado, México quedó en el décimo puesto con 48.850 puntos.

Le siguieron Chile, en la vigésima maquinta plaza, Venezuela (27), Argentina (32) y Colombia (33).

Las pruebas eran las últimas opciones para que los cinco países latinoamericanos siguieran vivos en el Mundial, pues ya se habían quedado por fuera en las finales individuales en las que también resultaron eliminadas las participantes de Bolivia, Guatemala, Paraguay y Perú.

En la modalidad del individual completo, disputada el viernes, la líder absoluta fue la alemana Darja Varfolomeev, quien revalidó el título mundial en Río.

La alemana es además la máxima favorita para las pruebas de aro, pelota, mazas y cinta que se disputarán este domingo.

Para estas pruebas, en las que competirán ocho gimnastas en cada modalidad, también figuran entre las representantes de Bulgaria, Ucrania e Italia.

Ya en las pruebas de aparatos por conjuntos, Brasil y España sueñan con el oro que no lograron conseguir en el completo este sábado.

El Mundial de Río de Janeiro, el primero que se celebra en Sudamérica, reúne a 300 gimnastas de 78 países, y culminará este domingo. EFE

mat/hbr

(foto)