The Swiss voice in the world since 1935

Argentina, Colombia, Chile, México y Venezuela se despiden del Mundial de Río

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Río de Janeiro, 23 ago (EFE).- Argentina, Colombia, Chile, México y Venezuela se despidieron esté sábado del Mundial de gimnasia rítmica de Río de Janeiro tras quedar eliminadas en las competiciones por equipos, en las que Brasil logró subir al podio en el conjunto completo y clasificar para las pruebas de aparatos.

Brasil, que por primera vez se ha situado entre los tres primeros países en un Mundial, obtuvo 55.250 puntos muy cerca de Japón, que con 55.550 se llevó el oro, un hito nunca antes visto por la nación nipona.

Entre los otros conjuntos latinoamericanos que participaron este sábado, México quedó en el décimo puesto con 48.850 puntos.

Le siguieron Chile, en la vigésima maquinta plaza, Venezuela (27), Argentina (32) y Colombia (33).

Las pruebas eran las últimas opciones para que los cinco países latinoamericanos siguieran vivos en el Mundial, pues ya se habían quedado por fuera en las finales individuales en las que también resultaron eliminadas las participantes de Bolivia, Guatemala, Paraguay y Perú.

En la modalidad del individual completo, disputada el viernes, la líder absoluta fue la alemana Darja Varfolomeev, quien revalidó el título mundial en Río.

La alemana es además la máxima favorita para las pruebas de aro, pelota, mazas y cinta que se disputarán este domingo.

Para estas pruebas, en las que competirán ocho gimnastas en cada modalidad, también figuran entre las representantes de Bulgaria, Ucrania e Italia.

Ya en las pruebas de aparatos por conjuntos, Brasil y España sueñan con el oro que no lograron conseguir en el completo este sábado.

El Mundial de Río de Janeiro, el primero que se celebra en Sudamérica, reúne a 300 gimnastas de 78 países, y culminará este domingo. EFE

mat/hbr

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
22 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR