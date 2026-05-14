Argentina admite dos millonarios proyectos mineros al régimen de incentivo a la inversión

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Buenos Aires, 14 may (EFE).- Dos millonarios proyectos mineros en Argentina, uno de cobre y otro de litio, fueron admitidos este jueves al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), puesto en marcha en 2024 en el país suramericano.

Según informaron fuentes oficiales, el comité evaluador del RIGI aprobó el ingreso del proyecto PSJ Cobre Mendocino, con una inversión prevista de 891 millones de dólares, y la ampliación del proyecto de litio Cauchari-Olaroz, con inversión de 1.241 millones de dólares.

«Entre ambos proyectos se generan más de 8.000 puestos de trabajo, directos e indirectos», destacó el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, a través de redes sociales.

El proyecto PSJ Cobre Mendocino pertenece a Minera San Jorge, cuyos accionistas son la empresa suiza Zonda Metals GmBH y la argentina Alberdi Energy.

La empresa planea construir una mina de cobre a cielo abierto a 2.600 metros de altura, a 45 kilómetros de la localidad de Uspallata, en la provincia argentina de Mendoza (oeste).

Según datos de la compañía, la construcción demandará entre 18 y 24 meses y la mina -con una vida útil de 16 años, extensible a 27 años- permitirá producir en promedio 40.000 toneladas anuales de cobre.

Por su parte, el proyecto Cauchari-Olaroz pertenece a la minera Exar, en la que son socias la compañía china Ganfeng Lithium, la suiza Lithium Argentina y la empresa estatal provincial Jujuy Energía y Minería (Jemse).

Situado en la provincia argentina de Jujuy (noroeste), dentro del salar Cauchari-Olaroz, el proyecto produce carbonato de litio desde junio de 2023.

El proyecto de inversión de Exar admitido este jueves al RIGI busca ampliar la capacidad de producción de Cauchari-Olaroz, de las actuales 45.000 toneladas por año a 85.000 toneladas anuales de carbonato de litio.

Al ser admitidos al RIGI, los proyectos tienen acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas.

Hasta el momento Argentina ha aprobado 16 proyectos en el RIGI, con inversiones previstas por unos 30.000 millones de dólares, y hay otros 20 proyectos en evaluación. EFE

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