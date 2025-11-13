Argentina asegura que acuerdo con EE.UU. crea condiciones para aumentar las inversiones

Buenos Aires, 13 nov (EFE).- El Gobierno de Argentina aseguró que el acuerdo marco en materia comercial y de inversiones alcanzado este jueves en Washington con los Estados Unidos crea las condiciones para aumentar las inversiones estadounidenses en el país suramericano.

«Es un privilegio y un honor anunciar que Argentina y los Estados Unidos han logrado hoy un Acuerdo Marco de Comercio Recíproco e Inversión», dijo a través de redes sociales el canciller argentino, Pablo Quirno, desde Washington.

Según un comunicado conjunto difundido por la Casa Blanca, Argentina y Estados Unidos establecieron este jueves un «marco» con vistas a la firma de un acuerdo sobre comercio e inversión recíprocos que, entre sus elementos principales, incluirá aspectos arancelarios, normativos y de propiedad intelectual. EFE

