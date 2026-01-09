Argentina celebra inminente firma del acuerdo de libre comercio UE-Mercosur

2 minutos

Buenos Aires, 9 ene (EFE).- El Gobierno de Argentina celebró este viernes la decisión del Consejo Europeo de autorizar la firma del tratado de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, bloque fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

«El Consejo Europeo autoriza la firma del acuerdo Mercosur-UE. Luego de más de 30 años de negociaciones, firmaremos el 17 de enero en Paraguay un acuerdo histórico y el más ambicioso entre ambos bloques», resaltó el canciller argentino, Pablo Quirno, a través de la red social X.

El ministro de Exteriores argentino destacó que, gracias al acuerdo, los miembros del Mercosur «accederán de manera preferencial a la UE, la tercera economía global, un mercado de 450 millones de personas, que representa cerca del 15 % del PBI mundial».

Quirno precisó que, mediante este pacto, la UE eliminará aranceles para el 92 % de las exportaciones del bloque suramericano hacia ese mercado y otorgará acceso preferencial para otro 7,5 % de los envíos.

«De esta forma, el 99 % de las exportaciones agrícolas del Mercosur se verán beneficiadas», resaltó el canciller.

La intención de europeos y suramericanos de buscar este pacto quedó plasmada en un acuerdo marco de cooperación firmado en 1995 y que entró en vigencia en 1999, pero formalmente las negociaciones técnicas se iniciaron en Buenos Aires en abril de 2000.

Desde entonces, se han celebrado decenas de rondas de negociación, un proceso complejo, incluso con impases por largos años.

La dilatación de las conversaciones se ha debido a los fuertes intereses sectoriales que han primado durante mucho tiempo, en particular en ciertos productos agrícolas e industriales y en cuestiones ásperas, como las denominaciones de origen y las cuestiones ambientales, a lo que se han sumado períodos de tensiones políticas diversas que han desviado la atención y restado prioridad al proceso negociador.

Finalmente, este viernes el Consejo de la Unión Europea, en el que están representados los Gobiernos de los Veintisiete, respaldó oficialmente por mayoría la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur. EFE

nk/pd/nvm