Argentina confirma su superioridad ante Filipinas (5-1)

2 minutos

Redacción deportes, 27 nov (EFE).- La selección de Argentina cerró de forma impecable la fase de grupos del Mundial femenino de fútbol sala tras imponerse con claridad por 5-1 a Filipinas, anfitriona del torneo, que se despidió sin sumar punto alguno.

Con este resultado, el conjunto sudamericano terminó invicto, con tres victorias en tres encuentros, y aseguró el liderato del grupo A antes de afrontar los cuartos de final del próximo 1 de diciembre a las 11.00 horas, ante Tailandia o Colombia, que aspiran a ser segundas en el B que lidera España.

El partido quedó condicionado desde el inicio y, apenas transcurrido un minuto, Argentina abrió el marcador gracias a Lara Villalba, que definió con precisión ante la guardameta Samantha Hughes tras una recuperación en mediocampo.

La superioridad de la albiceleste se hizo aún más evidente dos minutos después, cuando Mailén Romero conectó un potente remate cruzado que amplió la ventaja. Sin tiempo para que Filipinas reaccionara, Luciana Natta aprovechó una serie de rechaces en el área para establecer el 3-0.

La presión alta y el ritmo impuesto por Argentina continuaron dando resultado y a los seis minutos, Agostina Chiesa firmó una de las acciones más destacadas del encuentro: interceptó un saque lateral con el pecho y, sin dejar caer el balón, remató de volea para colocar el cuarto tanto.

La primera mitad se cerró con el 5-0 tras el penalti transformado por Melina Quevedo, luego de una mano señalada dentro del área local.

Con el marcador ampliamente a favor, el segundo tiempo permitió a Argentina administrar esfuerzos y controlar los tiempos del juego. Filipinas intentó ajustar líneas y buscó salidas rápidas al contragolpe, una de las cuales terminó en el gol de Isabella Bandoja, único tanto local del partido.

Pese a esta situación, la selección argentina mantuvo el orden defensivo y gestionó sin sobresaltos el tramo final, completando así una fase de grupos perfecta: tres triunfos, autoridad en el juego y candidatura reafirmada de cara a la fase eliminatoria de cuartos de final. EFE

1010552

jmd/jap