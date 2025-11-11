Argentina entrenará a puerta abierta en el Martínez Valero de Elche (España) el jueves

Elche (Alicante), 11 nov (EFE).- La selección argentina de fútbol, concentrada en Algorfa (Alicante, España) para preparar un amistoso ante Angola, realizará este jueves un entrenamiento a puerta abierta en el estadio Martínez Valero de Elche, según confirmó este martes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La sesión, dirigida por Lionel Scaloni, comenzará a las 10.30 horas, aunque las puertas se abrirán al público una hora antes.

Los aficionados accederán al estadio por una de las entradas principales y, tras pasar los controles de seguridad, podrán ocupar las gradas para presenciar el trabajo del vigente campeón del mundo.

El estadio del Elche CF, club propiedad del agente futbolístico argentino Christian Bragarnik, se encuentra a menos de media hora del lugar de concentración del equipo, por lo que el desplazamiento para jugadores y cuerpo técnico será breve.

Este entrenamiento será la última sesión previa al amistoso que Argentina disputará el viernes ante Angola, único encuentro durante el actual parón de selecciones.

La única ocasión en la que Argentina pisó el Martínez Valero fue con motivo de un amistoso ante la selección de Ecuador en 2019, también durante un parón de selecciones, con triunfo de la selección tricampeona mundial por 6-1. EFE

