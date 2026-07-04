Argentina extiende su idilio contra las selecciones africanas tras imponerse a Cabo Verde

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Miami (EE.UU.), 3 jul (EFE).- Argentina sumó este viernes su octavo triunfo oficial consecutivo contra selecciones de África al imponerse por 3-2 a Cabo Verde en un emocionante partido de dieciseisavos de final que se decidió en la prórroga.

La Albiceleste tendrá una nueva oportunidad para extender ese idilio en octavos contra Egipto el próximo martes en Atlanta.

Argentina solo ha perdido en una ocasión contra un miembro de la Confederación Africana de Fútbol (CAF). Fue precisamente en su primer enfrentamiento, en un partido de la primera fase en Italia 1990 contra Camerún (1-2).

Desde entonces, Argentina se ha cruzado con rivales africanos en casi todos los mundiales y siempre se ha impuesto a ellos, siendo Nigeria su víctima predilecta, con cinco triunfos sobre ella.

El primero llegó precisamente en Estados Unidos, pero en el Mundial de 1994, y le siguieron victorias en 2002, 2010, 2014 y 2018.

La lista a la que se acaba de sumar Cabo Verde -con mucha lucha y sufrimiento de por medio- también incluye a Costa de Marfil (Alemania 2006) y Argelia, en la fase de grupos de este Mundial.

Este idilio también alcanza a Lionel Messi, que ha sumado seis goles en seis partidos contra selecciones africanas.

Entre ellos destaca el triplete que anotó el mes pasado a Argelia durante la fase de grupos, en el debut de Argentina en el Mundial 2026.

Messi fue precisamente designado como el mejor jugador del juego ante Cabo Verde tras su gol y ser el lanzador del saque de esquina que acabó en el tanto de la victoria. EFE

hbc/car

(foto)