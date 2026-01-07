Argentina logra canjear el 64 % de letras del Tesoro con vencimiento inminente

Buenos Aires, 7 ene (EFE).- El Tesoro de Argentina logró este miércoles canjear en el mercado doméstico el 64,19 % de las letras que vencen el próximo 16 de enero y aplazar así solo por un par de semanas buena parte de ese compromiso de deuda.

Según informó la Secretaría de Finanzas, en la operación de canje voluntario concretada este miércoles otorgó a los inversores letras Lelink D30E6, con vencimiento el 30 de enero, por un valor de 3,4 billones de pesos argentinos (2.356 millones de dólares).

Esos títulos se entregaron para rescatar letras Lelink D16E6, que vencen el próximo 16 de enero, por valor de 2.338 millones de dólares.

«Esto significa una aceptación de 64,19 % sobre el total de valor nominal en circulación», indicó la Secretaría de Finanzas.

Argentina enfrentará este año importantes vencimientos de deuda con acreedores privados, tanto en moneda local como extranjera.

El próximo vencimiento será este viernes, cuando el Tesoro de Argentina deba afrontar el pago de unos 4.300 millones de dólares de intereses y cuota de capital de bonos soberanos en moneda estadounidense, principalmente de los títulos Bonar 2030 (AL30) y Global 2030 (GD30). EFE

