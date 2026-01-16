Argentina logra superávit fiscal en 2025 por segundo año consecutivo

Argentina cerró 2025 con superávit anual en sus cuentas públicas por segundo año consecutivo, anunció este viernes el gobierno.

En 2025, el superávit primario (antes del pago de intereses de la deuda) fue de 1,4% del producto bruto interno (PIB), mientras que el superávit fiscal global fue del 0,2% del PIB, informó el ministro de Economía, Luis Caputo, en la red X.

El dato fue suficiente para cumplir con la meta de superávit primario de 1,3% acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que Argentina firmó en abril pasado un préstamo de 20.000 millones de dólares.

Argentina no conseguía hilvanar dos años seguidos de balance positivo en sus cuentas públicas desde 2008.

El resultado marca un leve retroceso respecto de los números de 2024, en el que registró un superávit primario de 1,8% y superávit fiscal total de 0,3%.

«El ancla fiscal (déficit cero) es y será una política de Estado», celebró Milei en su cuenta en X.

Caputo dijo que el equilibrio en las cuentas «es un pilar fundamental del programa económico desde el primer mes de gestión y se encuentra cristalizado en el Presupuesto 2026».

La ley de presupuesto aprobada por el Congreso argentino en diciembre prevé una inflación del 10,1%, un crecimiento del PIB del 5% para este año y reafirma el objetivo de equilibrio fiscal.

En sus dos años de gobierno, Milei logró el objetivo gracias al ajuste «más grande de la historia de la humanidad», según sus palabras. La política de la «motosierra» redujo además la muy alta inflación que aqueja históricamente a los argentinos, de 211% en 2023 a 118% en 2024 y 31,5% en 2025.

«El orden en las cuentas públicas y el crecimiento económico permitirán continuar devolviendo recursos al sector privado en la forma de reducción de impuestos», prometió el ministro.

