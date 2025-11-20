Argentina quiere cumplir el pronóstico ante Marruecos, campeona de África

Redacción deportes, 20 nov (EFE).- La selección argentina intentará cumplir los pronósticos y confirmar su condición de favorita este viernes en su debut en el Mundial femenino de fútbol sala de Filipinas contra la de Marruecos, campeona de África, a la que ha vencido en los cuatro precedentes disputados.

La Albiceleste, que parte como favorita para liderar el grupo A, respeta el potencial de Marruecos, que durante la fase de preparación disputó cuatro partidos contra la selección española.

Julia Dupuy, ala de Argentina, afirmó que el partido con las africanas será complicado y destacó a los medios oficiales de la FIFA: “Sabemos que ellas han trabajado mucho en los últimos tres años, han mejorado mucho y son un mejor equipo ahora que aquel que enfrentamos».

«Es el primer partido en una Copa Mundial y naturalmente habrá muchas emociones”, añadió.

Para Dupuy, disputar el Mundial es “cumplir un sueño” desde que tenía cinco años, desde que empezó a jugar con su hermano y amigos en el colegio.

“Sabía que este momento llegaría algún día. No puedo creer que estoy aquí. Espero que lo disfrutemos porque fue difícil llegar hasta aquí. Es un sueño hecho realidad para mí, personalmente, y para el deporte en mi país”, comentó.

Malak Alkilani, ala de Marruecos, admitió el potencial de Argentina, pero dejó claro que los amistosos disputados ante esta selección les sirvieron de “aprendizaje”.

“Esos resultados tan apretados muestran que estamos jugando a un nivel similar ahora. Estudiamos los pequeños detalles de cada partido y trabajamos en mejorar nuestro desempeño en cualquier forma posible”, indicó. EFE

