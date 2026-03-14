Argentina suma respaldo del Departamento de Justicia de EEUU en juicio por petrolera YPF

3 minutos

Buenos Aires, 14 mar (EFE).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York un memorándum en respaldo de la moción de emergencia presentada por Argentina para suspender el proceso de producción de pruebas en el juicio por la expropiación de la petrolera YPF, informó este sábado la Procuración del Tesoro del país suramericano.

Según el organismo que representa al Estado argentino en litigios internacionales, el escrito apoya el pedido realizado por el país el pasado 6 de marzo para frenar temporalmente la etapa de producción de documentos, denominada ‘discovery’ (descubrimiento), posterior a la sentencia en la causa que se tramita en tribunales de Nueva York.

En esa moción de emergencia, Argentina solicitó la suspensión del proceso de obtención de pruebas, del requerimiento de sanciones y de la audiencia probatoria prevista entre el 21 y el 23 de abril de 2026.

De acuerdo con el comunicado oficial, el Departamento de Justicia afirmó que el procedimiento de ‘discovery’ actualmente en curso “resulta excesivamente intrusivo y contrario a los principios de cortesía internacional y reciprocidad”.

El organismo estadounidense advirtió, además, que este tipo de requerimientos judiciales dirigidos contra Estados soberanos pueden “generar fricciones diplomáticas y abrir la posibilidad de que tribunales extranjeros impongan medidas similares contra los propios Estados Unidos”.

El memorándum señaló -según la Procuración- que los tribunales deben considerar el interés público y los posibles efectos sobre las relaciones exteriores, y que en ese contexto corresponde “otorgar especial deferencia a la posición del Poder Ejecutivo en materia de política exterior”.

El Departamento de Justicia solicitó que al resolver la moción presentada por Argentina para suspender el ‘discovery’, el tribunal tenga en cuenta los principios de cortesía internacional, reciprocidad y las implicancias que el caso podría tener para las relaciones exteriores.

La intervención del Departamento de Justicia se produjo ante un pedido de sanciones y desacato presentado por los demandantes del caso, encabezados por el fondo de financiación de litigios Burford Capital, en el marco del juicio por la nacionalización de YPF.

El caso en los tribunales de Nueva York se inició en 2015, cuando Burford Capital y la estadounidense Eton Park impulsaron una demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España que quebraron.

En 2023, Preska condenó al Estado argentino a pagarles 16.100 millones de dólares -que, con intereses, asciende actualmente a unos 18.000 millones de dólares- y en junio de 2025 ordenó a Argentina ceder a las firmas litigantes su participación del 51 % en la petrolera, medida también apelada por el país suramericano. EFE

lgu/nvm