Argentina transmitirá sus partidos del Mundial 2026 por televisión pública

Buenos Aires, 19 ene (EFE).- El Gobierno argentino anunció este lunes que los partidos del Mundial 2026 de la Albiceleste se transmitirán en directo por las señales de radio y televisión públicas y puso así fin a la polémica desatada en los últimos meses tras difundirse en la prensa local que, por primera vez en más de medio siglo, la competición se emitiría exclusivamente por señales privadas.

«La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo 2026», afirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su cuenta de la red social X.

El funcionario aclaró que «gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos», aunque fuentes oficiales consultadas por EFE no aportaron mayores precisiones sobre los términos del acuerdo o el origen de los fondos para abonar la transmisión.

Según informaron medios locales, se trata de un esquema comercial similar al implementado durante el Mundial de Catar 2022, bajo la gestión del presidente Alberto Fernández (2019-2023), en el que los costos de producción y derechos de transmisión fueron costeados con ingresos publicitarios.

Tras la difusión del anuncio de este lunes, el presidente Javier Milei aprovechó para atacar nuevamente a los periodistas al citar una nota de un medio local que aseguró en agosto pasado que los medios públicos transmitirían la competición.

El campeonato se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio de 2026, con partidos que se disputarán en 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá.

El conjunto liderado por Lionel Messi quedó emparejado en el Grupo J para enfrentar el 16 de junio a Argelia en la ciudad de Kansas; a Austria en Dallas el 22 de junio, y a Jordania el 27 de junio en la misma ciudad. EFE

