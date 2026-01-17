Arquitectos españoles hablan en Honduras sobre estrategias de vivienda colectiva moderna

Tegucigalpa, 16 ene (EFE).- Los arquitectos españoles Marta Peris y José Toral comparten su experiencia profesional en Honduras con el ‘Taller de Arquitectura: Casas sin ciudad, ciudades sin casas: estrategias para la vivienda colectiva contemporánea’, con el auspicio de la Embajada de España y el Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET).

Toral dijo a EFE que la jornada de cuatro días la iniciaron el jueves en el CCET para «entender cuáles son las estrategias que nos pueden ayudar a hacer, a construir de una manera sostenible, teniendo en cuenta cómo hay que reducir, cómo hay que compartir, cómo hay que esponjar los edificios para que se comporten termodinámicamente».

El arquitecto español agregó que en un recorrido por el centro de Tegucigalpa, la capital hondureña, le interesó mucho algunas construcciones tradicionales y las piedras volcánicas rojas y verdes que vio, «una cultura arquitectónica muy interesante».

El CCET indicó en un comunicado que en un contexto de acelerado crecimiento urbano y crisis climática, el taller que imparten los dos españoles «propone una reflexión urgente sobre cómo diseñar viviendas que construyan ciudad y ciudades que garanticen vivienda digna».

Concebido como un laboratorio práctico de ideas, el taller aborda la vivienda colectiva desde principios de sostenibilidad ambiental, eficiencia material, confort bioclimático y fortalecimiento de la vida comunitaria.

«El programa se estructura en cuatro estrategias clave: Cuidar, enfocada en la durabilidad y el mantenimiento de los espacios; reducir, orientada a la economía material y circular; esponjar, centrada en la creación de microclimas y espacios intermedios que mejoran el confort ambiental; y compartir, que replantea la relación entre lo privado y lo colectivo para fomentar comunidad y cohesión urbana», subrayó el CCET.

PERIS+TORAL ARQUITECTES, con sede en Barcelona, es un estudio dedicado a investigar nuevas formas de habitar y construir, respondiendo a los desafíos contemporáneos de la emergencia climática y la crisis de vivienda.

José Toral es arquitecto y profesor asociado en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAB-UPC, donde desarrolla investigación y docencia en torno al espacio público, los proyectos urbanos y la vivienda colectiva.

Marta Peris es doctora arquitecta y profesora lectora en la ETSAB. Su investigación se ha centrado en la vivienda y el espacio doméstico, con especial atención a la relación entre arquitectura, cultura y vida cotidiana. Desde 2024, ambos forman parte del cuerpo docente invitado de la EPFL Lausanne.

El taller está dirigido a estudiantes y profesionales de arquitectura y urbanismo, así como a personas interesadas en enfoques contemporáneos de diseño sostenible y vivienda colectiva. EFE

