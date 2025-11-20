Arranca el juicio del ataque con cuchillo en el Memorial del Holocausto de Berlín

El juicio contra un sirio acusado de haber perpetrado a inicios de año un ataque con cuchillo en el Memorial del Holocausto en Berlín, en el que resultó herido un turista español, se inició el jueves en la capital alemana.

La fiscalía federal alemana acusa a Wassim Al M., de 19 años, de haber perpetrado a fines de febrero un ataque «motivado por el islamismo y el antisemitismo», en el que resultó herido un turista español de 30 años.

Arrestado esa misma noche y desde entonces en prisión preventiva, se le acusa de intento de asesinato, lesiones graves y de haber intentado unirse a una organización terrorista extranjera.

El joven había adherido a «la ideología del EI» y «rechazaba el modo de vida occidental», dijo el procurador en la lectura del acta de acusación.

Residente en la ciudad alemana de Leipzig, se comunicaba con el EI en diferentes redes «y deseaba ser admitido en la organización», agregó.

El sospechoso no rendirá testimonio delante del tribunal, indicó la defensa.

Sus convicciones, así como la escalada del conflicto en Oriente Medio, lo habrían «impulsado» a ir a Berlín y atacar a una «víctima desconocida» de «la sociedad liberal», según un anterior comunicado de la fiscalía.

Suponía que un ataque al Monumento del Holocausto, lugar de memoria emblemática a cielo abierto en pleno centro de Berlín «afectaría muy probablemente a una persona de confesión judía».

Poco antes del acto, envió al EI una foto de él para proponerse como miembro de la organización.

Con un cuchillo de 16 centimétros de largo comprado en Internet, habría atacado por detrás a un turista español de 30 años, hiriéndolo en el cuello, el rostro y un dedo.

Habría gritado «Allah akbar» (Dios es el más grande) tras el ataque, según el procurador.

La víctima logró huir, gravemente herida, antes de perder el conocimiento delante del Monumento.

Esta agresión fue cometida dos días antes de las elecciones legislativas alemanas, en un clima ya tenso por una serie de ataques cometidos por extranjeros.

A raíz de eso, el gobierno del canciller conservador Friedrich Merz endureció la política migratoria alemana y se mostró a favor de la expulsión de refugiados sirios.

Wassim Al M. vivía legalmente en Alemania desde 2023, como refugiado menor no acompañado, según la policía.

Inaugurado en 2005, el Monumento conmemora, con más de 2.000 estelas de cemento, el recuerdo de millones de judíos exterminados por el III Reich.

