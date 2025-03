Arrestada líder prorrusa llama a defender los derechos del pueblo gagauzo

Moscú, 29 mar (EFE).- La arrestada líder de la región autónoma moldava de Gagauzia, la prorrusa Yevguenia Gutsul, llamó hoy a sus partidarios a defender los valores y los derechos del pueblo gagauzo en una publicación en su canal de Telegram.

«¡Camaradas! Seguid defendiendo nuestros valores, proteged los derechos del pueblo gagauzo y de todos los ciudadanos que creen en la honestidad y la justicia. Nuestra fuerza reside en la unidad. Y solo juntos podremos hacer frente a la arbitrariedad», escribió Gutzul

La política prorrusa, de 38 años, fue detenida el martes pasado en el aeropuerto de la capital moldava por agentes del Centro Anticorrupción de Moldavia en el marco de la investigación de un caso penal sobre presunto fraude durante las elecciones municipales de 2023.

A petición de la fiscalía, este viernes el Tribunal de Chisinau dictó 20 días de arresto como medida cautelar contra Gutsul.

«¡Sepáis que no estoy destrozada! No me he acobardado, no he pedido clemencia a quienes quieren humillar a Gagauzia. Y no renunciaré a mis convicciones», escribió en su llamamiento la dirigente gagauza, que califico de «absolutamente fabricado» el caso penas incoado contra ella.

La dirigente gagauza, que ganó las elecciones de 2023, es conocida por su postura prorrusa y en marzo de 2024 fue recibida por el presidente ruso, Vladímir Putin.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, condenó este miércoles la detención de Gutsul y aseguró que Chisinau ha aparcado los principios de la democracia para perseguir a sus rivales políticos.

El año pasado Gutsul fue sancionada por la Unión Europea por «desestabilizar» Moldavia.

Los Veintisiete consideraron a la líder de Gagauzia «responsable de promover el separatismo» en la antigua república soviética, «intentando subvertir el orden constitucional y amenazar la soberanía e independencia de Moldavia».EFE

