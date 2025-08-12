The Swiss voice in the world since 1935

Arrestado en Miami el reguetonero Jhayco por posesión de cocaína y cannabis

Miami (EE.UU.), 12 ago (EFE).- El cantante, compositor y productor puertorriqueño Jhayco fue arrestado este martes en el condado de Miami-Dade (EE.UU.), acusado de posesión de cocaína y cannabis, según el expediente judicial de esa jurisdicción de Florida.

El artista, de 32 años, cuyo nombre real es Jesús Manuel Nieves Cortés, fue detenido a las 2.55 hora local (6.55 GMT) de la madrugada mientras conducía por ciudad de Miami a baja velocidad.

Los agentes señalaron que, al acercarse al vehículo, percibieron un fuerte olor a cannabis y observaron un polvo blanco en los pantalones y en la nariz del artista, quien no portaba el carné de conducir.

En el registro del automóvil, la Policía encontró dos bolsas con unos siete gramos de cannabis cada una, y en los bolsillos del detenido tres bolsitas transparentes con cocaína, con un peso total aproximado de dos gramos.

De acuerdo con los registros oficiales, Jhayco enfrenta dos cargos, uno por posesión de cocaína, por el que ya abonó una fianza de 2.500 dólares, y otro por posesión de cannabis, por el que pagó 500 dólares.

Conocido por éxitos como ‘Ley seca’ y ‘Dákiti’, el artista ha colaborado con figuras como Bad Bunny, J. Balvin y C. Tangana. EFE

