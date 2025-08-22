Arrestan a dos sobrinos del exdirigente Imran Khan por unos disturbios de 2023 en Pakistán

(Actualiza con detención del segundo sobrino de Khan)

Islamabad, 22 ago (EFE).- La Policía de Pakistán ha arrestado a dos sobrinos del ex primer ministro encarcelado Imran Khan por su supuesta relación con unos disturbios en mayo de 2023 en protesta por la detención de su tío, según denunció este viernes el partido del exmandatario.

El primero de los detenidos, Shahrez Khan, hijo de la hermana de Khan, fue arrestado en su residencia de la ciudad de Lahore la noche del jueves y se espera que comparezca hoy ante los tribunales por su supuesta implicación en los disturbios del 9 de mayo de 2023.

Entonces, varias instalaciones militares fueron vandalizadas e incendiadas después de que el ex primer ministro Khan fuese arrestado brevemente por la policía en relación con un caso de corrupción.

Un portavoz anónimo del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), el partido de Khan, dijo este viernes que el sobrino del exmandatario había sido «secuestrado» un día después de haber sido «desembarcado ilegalmente» de un avión junto a su esposa en Lahore.

El secretario general del PTI, Salman Akram Raja, aseguró por su parte en X que el hombre fue detenido en la casa de su madre, hermana de Khan, por hombres no uniformados.

«Ha sido secuestrado, su familia acosada y el personal golpeado», añadió.

Por su parte, el segundo hijo de Aleema Khan, Sher Shah Khan, fue detenido este viernes, según informó el PTI. La decisión fue confirmada por la Policía de la ciudad de Lahore, informó el periódico Dawn.

«Ha sido secuestrado a plena luz del día mediante coerción estatal. Detener el vehículo y secuestrarlo de esta manera equivale, una vez más, a llevar el funeral de la constitución, la ley y la justicia de este país ante el pueblo», dijo el partido de Khan.

La hermana de Khan es una de las voces que exigen públicamente la liberación del ex primer ministro y ha sido crítica con el PTI, al que acusa de no llevar a cabo suficientes esfuerzos para lograr sacarlo de la prisión en la que permanece desde agosto de 2023.

El exjugador de críquet Imran Khan fue primer ministro de Pakistán entre 2018 y 2022, cuando fue destituido tras una moción de censura. Tras un breve arresto en mayo de 2023 fue definitivamente encarcelado en agosto de ese mismo año.

Khan tiene pendientes más de un centenar de causas judiciales, muchas de ellas por corrupción y otras relacionadas con los disturbios de mayo de 2023.

El Tribunal Supremo de Pakistán concedió este jueves al ex primer ministro la libertad bajo fianza en ocho casos lo que, según su partido, le deja a un paso de poder salir de prisión.

El último obstáculo legal para su liberación es el conocido como caso ‘Al Qadir Trust’, por el que Khan fue condenado a 14 años de prisión por la recepción de tierras como soborno durante su mandato. Su esposa, Bushra Bibi, también fue condenada a siete años por este mismo caso.

El pasado 5 de agosto, coincidiendo con el segundo aniversario de su encarcelamiento, el PTI convocó protestas en todo el país. El partido denuncia que cientos de sus miembros siguen encarcelados como parte de una ofensiva de las autoridades tras los disturbios de mayo de 2023. EFE

