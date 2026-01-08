Arrestan a sospechoso clave en la muerte de un estudiante surcoreano en Camboya

Seúl, 8 ene (EFE).- Un sospechoso clave en el caso de la muerte de un estudiante surcoreano en Camboya, que generó fuertes protestas contra los centros de estafas digitales del Sudeste Asiático, fue arrestado en Tailandia en una operación conjunta con las autoridades de Seúl, recoge este jueves la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

El detenido, un hombre chino de 42 años, es sospechoso de dirigir la red de estafas que atrajo al estudiante con una oferta de trabajo falsa a Camboya, donde fue presuntamente secuestrado y torturado a mediados del año pasado.

El caso provocó una fuerte conmoción en Corea del Sur y llevó a las autoridades surcoreanas a poner en marcha una campaña para denunciar y combatir la creciente crisis de trata de personas vinculada a las redes criminales dedicadas a las ciberestafas en países como Camboya o Birmania.

El sospechoso, apellidado Ham, fue arrestado el miércoles durante una redada en la localidad tailandesa de Pattaya en la que participaron las autoridades de Tailandia, el Ministerio de Justicia surcoreano, y la Policía y la agencia de inteligencia surcoreanas.

Según Yonhap, Seúl buscará la extradición del hombre con la ayuda de Bangkok.

El cuerpo del estudiante, de 22 años y solo identificado como Park, fue encontrado el 8 de agosto en la provincia camboyana de Kampot, unas tres semanas después de partir desde Corea del Sur.

Según un informe del Servicio Nacional Forense de Corea del Sur, la víctima murió por un fuerte traumatismo y con lesiones visibles compatibles con una agresión física prolongada.

Después de que los medios surcoreanos se hicieran eco del caso, el pasado octubre, las autoridades de Seúl prohibieron a sus ciudadanos viajar a algunas zonas de Camboya, además de ordenar la repatriación de decenas de nacionales detenidos en el país, en medio de las publicaciones sobre el supuesto aumento de surcoreanos captados para trabajar en centros de estafas digitales. EFE

