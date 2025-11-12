Arrestan a tres personas en Mauritania por falsificación de visados hacia Europa

Nuakchot, 12 nov (EFE).- Las autoridades mauritanas desmantelaron una red compuesta por tres personas presuntamente dedicada a la falsificación de visados hacia Europa, informó este martes la Policía de Mauritania.

La operación fue realizada durante la noche del martes al miércoles por la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Migrantes y la Trata de Personas y se saldó con la detención de dos mauritanos y un extranjero, señalado como el cabecilla de la red.

Los sospechosos falsificaban visados que luego vendían a extranjeros en situación irregular en el país, precisa en un comunicado, que añade que cada migrante pagaba hasta 1.000 euros por cada documento falso.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad confiscaron cinco visados falsificados hacia un país europeo, así como un ordenador y una impresora utilizados para su elaboración, hallados en el domicilio del supuesto líder, en la capital, Nuakchot.

La nota no revela el país europeo al que correspondían los visados ni la nacionalidad del cabecilla de la red. EFE

