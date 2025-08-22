Arrestan al expresidente de Sri Lanka por uso indebido de fondos estatales
Colombo, 22 ago (EFE).- El expresidente de Sri Lanka Ranil Wickremesinghe fue arrestado este viernes por supuestamente utilizar indebidamente fondos estatales, según informó a EFE una fuente policial próxima al caso.
Wickremesinghe, de 76 años, ocupó la Presidencia de Sri Lanka entre 2022 y 2024, tras la renuncia de su predecesor, Gotabaya Rajapaksa, después de los disturbios que tuvieron lugar en Colombo en 2022.
El expresidente declaró este viernes ante el Departamento de Investigación Criminal (CID) en el marco de un caso por haber utilizado supuestamente fondos estatales durante un viaje privado junto a su esposa a Londres en 2023, cuando ya era mandatario de Sri Lanka. EFE
