Arrestan en Paraguay a 7 hinchas de Olimpia y Vasco da Gama en partido por la Sudamericana

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Asunción, 21 may (EFE).- Al menos 7 hinchas del club Olimpia y del brasileño Vasco da Gama fueron arrestados el miércoles en Asunción, la capital de Paraguay, durante un operativo de seguridad por el partido de la quinta fecha del grupo G de la Copa Sudamericana, informó este jueves la Policía Nacional.

Durante los controles en las inmediaciones del estadio Defensores del Chaco fueron detenidos cuatro aficionados del Olimpia y tres brasileños seguidores de Vasco da Gama, al dar positivo en las pruebas de alcoholemia, pero fueron liberadas tras la conclusión del encuentro.

La Policía indicó en un reporte que también retuvo a 16 personas aparcacoches.

El Olimpia del argentino Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, vigente campeón del Apertura de Paraguay, venció por 3-1 a Vasco da Gama con goles de Mateo Gamarra, Hugo Sandoval y Sebastián Ferreira.

Con este triunfo, Olimpia lidera el grupo G con 10 puntos, seguido de Vasco y Audax Italiano, ambos con 7 enteros. El argentino Barracas cierra la clasificación con 3 unidades, con lo que está eliminado.EFE

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