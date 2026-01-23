Arroceros colombianos piden controles y bloqueo al cereal ecuatoriano por aranceles

Bogotá, 23 ene (EFE).- La tensión comercial entre Ecuador y Colombia por la decisión del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de imponer un arancel del 30 % a los productos colombianos, comenzó a inquietar al sector productivo del país y a altos funcionarios del Gobierno, que este viernes pidieron adoptar medidas de protección y represalias.

Uno de los gremios preocupados es la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), que solicitó al Gobierno del presidente Gustavo Petro evaluar la imposición de aranceles al arroz ecuatoriano.

«Si Ecuador le ha puesto a Colombia un arancel del 30 %, Colombia tendrá que retaliar, y creemos que el arroz debe ser tenido en cuenta dentro de esas medidas», dijo a EFE el presidente de Fedearroz, Rafael Hernández.

No obstante, el dirigente gremial advirtió que el principal problema para los productores nacionales no es únicamente el cereal o que ingresa de manera legal desde Ecuador, sino el contrabando, que «ha presionado a la baja los precios internos».

«El problema con Ecuador no es solo el arroz legal que pueda enviarnos, sino el arroz ilegal que está entrando al país. Eso es lo que ha tenido los precios deprimidos en Colombia», afirmó.

Noboa anunció el miércoles que a partir del próximo 1 de febrero se aplicará «una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia» por «la falta de reciprocidad y acciones firmes» por parte de este país en la lucha contra el narcotráfico.

Ante ese anuncio, Colombia apeló al principio de reciprocidad e impuso un arancel también del 30 % a las importaciones de 20 productos ecuatorianos que no especificó y suspendió las ventas de energía eléctrica al país vecino.

Refuerzo de controles

Ante esta situación, Fedearroz pide al Gobierno reforzar los controles fronterizos y adoptar mecanismos que permitan un mayor control sobre las importaciones.

Entre las propuestas planteadas al Ministerio de Comercio, el gremio sugirió que el arroz ecuatoriano que ingrese a Colombia lo haga únicamente por un puerto marítimo autorizado.

«Que el arroz que se traiga de Ecuador llegue por un puerto único, por vía marítima, es la mejor manera de controlar el contrabando», explicó Hernández.

En agosto pasado el sector arrocero colombiano protagonizó un paro nacional para exigir mejores precios que se prolongó varios días y ocasionó bloqueos en carreteras en once de los 32 departamentos del país.

La movilización terminó con un acuerdo con el Gobierno que incluyó la regulación del precio del arroz paddy verde, luego de que los productores denunciaran que la actividad había dejado de ser rentable por los bajos precios, una situación que el gremio ha vinculado a las importaciones y al ingreso ilegal del cereal desde Ecuador.

Llamado oficial a bloqueo de otros productos

Las preocupaciones del sector arrocero coinciden con la postura expresada este viernes por el director de la estatal Agencia de Desarrollo Rural (ADR), César Pachón, quien pidió frenar la entrada de productos agrícolas ecuatorianos como medida de protección al agro colombiano.

«Hay que parar la entrada de plátano, arroz, papa y cebolla cabezona del Ecuador», afirmó Pachón en la red social X.

La disputa arancelaria se da en un contexto de intercambio comercial entre Colombia y Ecuador que ronda los 2.700 millones de dólares, con un superávit para Colombia de 920,7 millones hasta noviembre de 2025, según datos actualizados el jueves por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Dentro de ese intercambio, sectores como combustibles, vehículos y manufacturas han sido tradicionalmente relevantes en las ventas colombianas hacia Ecuador, mientras que el país vecino exporta principalmente preparaciones de carne, grasas y algunos productos agrícolas, entre ellos arroz.

Aunque el comercio entre ambos países no está dominado exclusivamente por bienes agrícolas, la compra de alimentos y materias primas ha sido importante en el flujo de intercambio, y las cadenas productivas nacionales han señalado que el arroz ecuatoriano, junto con otros productos como la papa y el plátano, han tenido impactos sensibles en los precios internos colombianos. EFE

