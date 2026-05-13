Artemis III probará un nuevo escudo térmico y sistemas vitales y de acoplamiento de Orión

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Miami (EE.UU.), 13 may (EFE).- La misión tripulada Artemis 3 de la NASA, que orbitará la Tierra en 2027 para preparar las futuras expediciones a la Luna, probará un mejorado escudo térmico para la reentrada de la cápsula Orión y nuevos sistemas de soporte vital, además del acoplamiento en el espacio, informó este miércoles la agencia espacial.

«La NASA está trabajando con rapidez para definir la misión Artemis III del próximo año en órbita terrestre, un vuelo tripulado que pondrá a prueba las capacidades de encuentro y acoplamiento entre la nave espacial Orión de la agencia y los módulos de aterrizaje comerciales de Blue Origin y SpaceX», explicó en un comunicado.

Será la primera misión del programa Artemis que no salga de la órbita terrestre, pese a que originalmente estaba diseñada para ser la encargada de alunizar tras más de medio siglo.

Sin embargo, los cambios en el cronograma del programa efectuados por la NASA, debido a la cadena de fallos que impidieron el lanzamiento de Artemis II por más de dos meses, y a los retrasos de SpaceX y Blue Origin, implicaron que esa misión pasase a ser más limitada.

El objetivo fundamental de Artemis III pasó a ser la elaboración de maniobras de acoplamiento en la órbita terrestre baja y probar los módulos de aterrizaje desarrollados por SpaceX y Blue Origin para garantizar la seguridad de las siguientes misiones.

Pero además, la agencia espacial informó hoy de que planea probar un escudo térmico mejorado durante el regreso de Orion a la Tierra «para permitir perfiles de reentrada más flexibles y robustos en futuras misiones».

Esta pieza sufrió daños mayores a los esperados durante la reentrada a la Tierra de Artemis I, una misión no tripulada que orbitó la Luna en 2022, pero protegió con éxito a los astronautas de Artemis II, a su regreso a nuestro planeta hace un mes.

La NASA también indicó que la tripulación pasará más tiempo a bordo de Orión que durante Artemis II, lo que les permitirá evaluar con mayor precisión «los sistemas de soporte vital» y cómo es la habitabilidad en el módulo de aterrizaje.

La NASA aún no ha precisado la duración de Artemis III, y su predecesora pasó diez días en el espacio.

Además, la agencia estadounidense dijo que había solicitado ayuda para encontrar soluciones «que mejoren las comunicaciones con la Tierra durante la misión, dado que no se utilizará la Red del Espacio Profundo».

Para preparar Artemis IV, prevista para 2028 y que prevé ser la misión encargada de devolver al ser humano a la superficie de la Luna, Artemis III despegará con un espaciador que representará la masa y volumen de una etapa superior, pero sin capacidad de propulsión, además del cohete SLS. EFE

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