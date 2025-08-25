Artistas instan al Gobierno español a romper relaciones con Israel en una campaña en redes

Madrid, 25 ago (EFE).- Artistas como los actores Luis Tosar, Adriana Ugarte, Juan Diego Botto o el cantante Miguel Ríos participan en una campaña en redes sociales que insta al Gobierno español y a la Unión Europea a romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel.

Promovida por el grupo Artistas por Palestina, la campaña invita a todos los ciudadanos a plantear sus preguntas con vídeos y la etiqueta #accionesya, con el objetivo final de llevar esas cuestiones al Congreso de los Diputados español en una segunda fase, explicaron a EFE los organizadores este lunes.

La campaña se dirige «a todos los Gobiernos y en particular al Gobierno español», a los que la actriz Adriana Ugarte acusa de «naturalizar el genocidio» de los palestinos y de ser «facilitadores del ‘apartheid'» al no cumplir con los convenios internacionales de derechos humanos y mantener relaciones «diplomáticas, comerciales y armamentísticas» con Israel.

«¿Cuánto tiempo tardaríais en reaccionar si fuera vuestra niña pequeña la que recibe un disparo en la nuca?», pregunta a los Gobiernos la actriz, conocida por series como ‘El tiempo entre costuras’ y películas como ‘Julieta’ o ‘Palmeras en la nieve’.

La actriz y directora Marta Nieto pregunta por qué se está «permitiendo» que los Gobiernos de «Israel y Estados Unidos» lleven a cabo «un macabro plan de exterminio contra el pueblo palestino» y «dónde quedan los derechos humanos» si esto no puede frenarse desde la ONU.

Luis Tosar, Juan Diego Botto, Carlos Bardem o Miguel Ríos coinciden en instar al Gobierno españaol a romper relaciones con Israel como respuesta. «Habiendo reconocido al Estado de Palestina, ¿por qué es incapaz de sancionar al Estado de Israel siquiera con un embargo de armas?», plantea Tosar.

El también actor Tristán Ulloa pregunta por las posibles acciones para que «determinados espacios y eventos deportivos y culturales no se usen como plataformas para blanquear al Estado de Israel y legitimar sus políticas de ‘apartheid’, genocidio e inminente invasión». Y añade: «¿Por qué lo tuvimos tan claro con Rusia y no con Israel?».

Otros actores como Sara Sálamo, Ana Wagener o Luis Zahera también se han unido a la campaña pidiendo medidas contundentes y dejar de mirar hacia otro lado ante las «violaciones, torturas, asesinatos y hambruna infantil» en la Franja de Gaza. EFE

