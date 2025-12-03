Artistas LGTBI uruguayos y mexicanos reciben el Premio Iberoamericano García Lorca

3 minutos

Montevideo, 2 dic (EFE).- Los uruguayos Emiliano Morales y Bruno Contenti y el mexicano Arturo Talavera recibieron este martes el Premio Iberoamericano Federico García Lorca, abocado al reconocimiento de quienes luchan contra la discriminación y el odio hacia el colectivo LGTBI a través del arte en la región.

Así lo anunciaron durante la ceremonia los organizadores del premio, que en su segunda edición fue convocado por la Intendencia de Montevideo (IM) y la Embajada de España en Uruguay con el apoyo de la Unesco.

El embajador de España en Uruguay, Javier Salido Ortiz, la directora de Cultura de la IM, Débora Quiring, el coordinador de la Secretaría de Diversidad de la IM, Andrés Scagliola, y la jefa de Ciencias Sociales y Humanas de Unesco Montevideo, Gisselle Burbano, se encargaron de anunciar los premiados en poesía, fotografía y pintura.

En una edición en la que, remarcó Quiring, se duplicaron las postulaciones y fueron 120 los artistas de Colombia, Perú, México, Argentina y Uruguay en competencia, el galardón en fotografía fue para el trabajo ‘El Edén de los malditos’ de Talavera, quien no pudo asistir a la ceremonia.

En pintura el ganador fue Morales con su obra ‘Cuerpos de papel’, que, en diálogo con EFE, el artista definió como un collage enfocado en el concepto de «ruptura».

«Como disidencias tratamos siempre de encajar en un molde de lo que es la heteronormatividad y llega un momento que rompes con todo eso y quería evocar eso», expresó y dijo que le gusta mucho trabajar el homoerotismo en su obra y esta convocatoria lo atrajo por la libertad de poder mostrarlo sin caer en la autocensura.

En poesía, en tanto, el premio fue para Contenti por su poema ‘Once varas’, que, explicó a EFE, denominó así por las once frases con «insultos que oprimen» y dañan a las personas LGBTI a las cuales su voz lírica responde en él «de forma armónica» en lugar de con ataques.

«Para evitar el ir a la confrontación, mi búsqueda iba más por cómo puedo transformar los horrores del mundo en belleza», dijo el autor, quien escribe desde los 17 años y dedicó el poema a su profesor recientemente fallecido Enrique Palombo.

Nombrado así en honor al poeta y dramaturgo español (1898-1936) cuya notoriedad como artista de vanguardia, socialista y homosexual no puede disociarse de su asesinato a manos del bando sublevado durante la Guerra Civil Española, el galardón fue entregado por primera vez en 2024 en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

Ese año el primer premio en pintura fue para el uruguayo Leho de Sosa, mientras que en fotografía lo obtuvo el argentino Brian Ojeda y en poesía fue para el uruguayo Federico Roca por su poema ‘La Plaga’. EFE

apf/scr/rrt

(foto) (video)