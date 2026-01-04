Asciende a cuatro el número de muertos en el ataque ruso contra Járkov del viernes

Berlín, 4 ene (EFE).- El alcalde de la ciudad oriental ucraniana de Járkov, Igor Terejov, informó en la madrugada de este domingo que se han encontrado restos humanos en el lugar del ataque ruso del viernes con misiles a un edificio residencial, lo que eleva el balance de muertos por ese incidente a cuatro.

«Se han encontrado fragmentos del cuerpo de otra persona. Las operaciones de búsqueda y rescate en la escena de la tragedia continúan», informó en su cuenta de Telegram Terejov.

Según las autoridades locales, en el ataque también resultaron heridas al menos 27 personas, después de la explosión de dos misiles Iskander-M, algo que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó como «horrible».

«Un horrible ataque ruso sobre Járkov», escribió el viernes Zelenski al aludir al bombardeo en Telegram.

Este domingo, Zelenski denunció que en la última semana Rusia atacó el territorio ucraniano con unas 2.000 bombas guiadas y drones.

Por su parte, la Fuerza Aérea de Ucrania informó en su cuenta de Telegram que, en la noche del sábado a este domingo, los militares ucranianos derribaron 39 drones lanzados por Rusia contra su territorio.

Las fuerzas rusas mandaron un total de 52 drones contra Ucrania, según informó la Fuerza Aérea en su cuenta de Telegram, en un parte en el que se subrayó que en el ataque nocturno se registraron trece impactos en nueve puntos del país invadido por Rusia. EFE

