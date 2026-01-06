Ascienden a nueve los casos detectados en Argentina de la variante K de la gripa A H3N2

Buenos Aires, 6 ene (EFE).- La cifra de casos de la variante K de la influenza A H3N2 detectados en Argentina ascendieron a nueve tras la aparición de personas contagiadas en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Mendoza, de acuerdo a cifras publicadas en el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud.

El informe incluye datos desde el 18 de diciembre del año pasado hasta el pasado domingo 4 de enero y cifra un total de 18 casos de influenza A H3N2, de los que la mitad corresponde al subclado K, descrita como mucho más contagiosa.

La variante K de esta gripe fue detectada en dos personas en la ciudad de Buenos Aires, dos en la provincia de Buenos Aires, una en Mendoza, dos en Neuquén y dos en Santa Cruz.

Cinco de los casos fueron diagnosticados entre personas ingresadas en hospitales y cuatro entre pacientes ambulatorios, y hasta el momento no se registraron fallecimientos ni graves complicaciones de salud.

Seis de los casos corresponden a personas de sexo masculino y tres de sexo femenino.

El boletín epidemiológico especificó que dos de los casos son personas de entre 0 y 9 años, cuatro de entre 10 y 19 años, uno de entre 20 y 29 años y dos mayores de 60 años.

En cuanto al origen de los contagios, el Boletín Epidemiológico resaltó que dos de los nueve pacientes habían viajado a Europa en fechas recientes.

Por último, el informe elaborado por el Ministerio de Salud precisó que ocho de las nueve personas contagiadas no presentaban antecedentes de vacunación contra la influenza A. EFE

