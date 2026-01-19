Ascienden a trece los alumnos muertos en el accidente de un minibús escolar en Sudáfrica

3 minutos

(Actualiza el número de muertos y añade declaraciones)

Johannesburgo, 19 ene (EFE).- El número de alumnos muertos este lunes al chocar el minibús escolar en el que viajaban contra un camión en el sur de Johannesburgo, en el norte de Sudáfrica, ha aumentado de once a trece, según informaron las autoridades.

El minibús transportaba a los estudiantes en la zona de Vanderbijlpark, en la citada ciudad, situada en la provincia de Gauteng, donde tuvo lugar el accidente.

En comunicado, el Departamento de Educación de Gauteng confirmó que el número de fallecidos «asciende a 13 estudiantes», tras situar en un principio en once y después en doce los alumnos que perdieron la vida en el lugar de la tragedia.

«Posteriormente, otro estudiante falleció a causa de las lesiones sufridas, lo que eleva el número total de fallecimientos confirmados a 13», precisó.

«Toda la información es preliminar, mientras continúan las investigaciones», agregó el Departamento de Educación, al expresar sus «más sinceras condolencias a las familias, los estudiantes y las comunidades escolares afectados en estos momentos extremadamente difíciles».

La Policía, por su parte, señaló que se ha abierto una investigación por posible homicidio culposo y que se interrogará a los conductores de ambos vehículos, que sobrevivieron al accidente.

El portavoz de la Policía de Tráfico de Gauteng, Sello Maremane, indicó a medios locales que las investigaciones preliminares apuntan a que el conductor del minibús intentó adelantar a un vehículo que iba delante y no se percató de la presencia de un camión que se aproximaba, lo que resultó en una colisión frontal.

«Es un día realmente trágico para nosotros como departamento», subrayó el responsable del Departamento de Educación de Gauteng, Matome Chiloane, en declaraciones recogidas por medios locales.

En un comunicado, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, manifestó su «tristeza» por el suceso y expresó su solidaridad con las familias, los profesores, los compañeros de clase y los amigos de las víctimas.

«Nuestros niños son el bien más preciado de la nación y debemos hacer todo lo posible, desde el cumplimiento de las normas de tránsito hasta la calidad de los proveedores de servicios designados para el transporte de los estudiantes, para protegerlos», enfatizó Ramaphosa en un comunicado.

El siniestro ocurrió después de que la semana pasada la ministra sudafricana de Transporte, Barbara Creecy señalara que el número de muertos en accidentes de tráfico en Sudáfrica es una «vergüenza nacional».

Creecy hizo ese comentario tras presentar estadísticas de la pasada temporada de fiestas navideñas en el país, en la que murieron en diciembre 1.427 personas en la carreteras sudafricanas, un 5 % por menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. EFE

mm-pa/jgb