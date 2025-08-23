The Swiss voice in the world since 1935

Aseguran más de media tonelada de cocaína en las costas del sur de México

Ciudad de México, 23 ago (EFE).- Autoridades mexicanas aseguraron este sábado 600 paquetes confeccionados en plástico negro que contenían cerca de 601 kilos de cocaína en las costas de Guerrero, estado en el sur de México, con lo que suman más de 1,5 de toneladas incautadas de esta sustancia ilícita en días recientes en el mar.

En un comunicado adjunto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México precisó que en esta operación también se detuvieron a cuatro personas a través de la coordinación con elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Armada México en funciones de Guardia Costera, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN).

La SSPC detalló que esta acción se “efectuó al realizar recorridos de vigilancia marítima y aérea”, y en ésta se detectó “una embarcación menor con cuatro tripulantes a bordo” que transportaba 20 bultos tipo costalillas.

En consecuencia, explica el documento, “se procedió a una inspección, donde se hallaron 600 paquetes confeccionados en plástico negro que contenían aproximadamente 601 kilos de cocaína”.

“Con este aseguramiento suman 1,5 toneladas de cocaína aseguradas en días recientes en acciones consecutivas”, señaló la SSPC tras resaltar que en los diez meses de la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, “suman más de 47 toneladas de droga asegurada en la mar”.

Además, la SSPC subrayó que con este aseguramiento se evitó que alrededor de 1,2 millones de dosis llegaran a manos de jóvenes, lo que también representa una afectación económica al crimen organizado de más de 139,7 millones de pesos (unos 7.515 millones de dólares).

Los narcotraficantes utilizan distintas vías, entre ellas el mar, para el tráfico de drogas en México y su potencial traslado hacia Estados Unidos. EFE

