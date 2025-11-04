Asesinan a cuatro personas en una nueva masacre en el suroeste de Colombia

Cali (Colombia), 4 nov (EFE).- Al menos cuatro personas fueron asesinadas en la noche del lunes en una nueva masacre perpetrada en un bar del municipio colombiano de Corinto, en el convulso departamento del Cauca, informaron este martes las autoridades.

Los hechos ocurrieron cuando hombres fuertemente armados llegaron en una camioneta hasta un establecimiento conocido como El Cantinazo y dispararon contra quienes estaban en su interior.

Las autoridades locales indicaron que en el hecho murieron dos hombres y dos mujeres, identificados como Yoselín Mosquera, Paula Andrea Ríos, Gustavo Conda y Omar Guachetá, mientras que tres personas más resultaron heridas.

«Se reporta disputa territorial (entre grupos armados ilegales) y control social, con imposición de normas ilegales y restricciones de movilidad (…) La Defensoría del Pueblo solicitó acción urgente del Estado para proteger a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas», sostuvo el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en un comunicado.

De acuerdo con esa organización social, en Colombia han sido cometidas 67 masacres en lo que va corrido del 2025.

Este ataque se suma al atentado con un carro bomba perpetrado este lunes contra una estación policial del municipio de Suárez, en Cauca, que dejó dos muertos y tres heridos y fue achacado por las autoridades al Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC.

En Cauca y Valle del Cauca son fuertes varios bloques de las disidencias de las FARC, pero también operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de narcotraficantes que controlan los cultivos de coca y las rutas para el tráfico internacional de drogas.

Durante los últimos meses, varios eventos similares con explosivos y asonadas cerca de puestos policiales se han cobrado la vida de policías, soldados y civiles en esa región. EFE

